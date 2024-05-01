Одесскую Трассу здоровья закрыли для самокатчиков и прочих беспардонных ездоков: их ловит полиция

Как пишут местные Телеграм-каналы, сегодня на Трассе здоровья проходил рейд по борьбе с электротранспортом с участием патрульной полиции и муниципальной варты.

Пока что стражи порядка ведут с нарушителями разъяснительную работу и раздают им специальные памятки. Но впоследствии всех любителей гонять по трассе на электросамокатах и электровелосипедах будут штрафовать.

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По словам представителя муниципальной варты, они доводят до сведения горожан, что отныне Трасса здоровья является исключительно пешеходной зоной и любое движение транспортных средств здесь запрещено.

Позже информацию о запрете с 1 мая 2024 года движения всех транспортных средств по Трассе здоровья подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, с сегодняшнего дня на Трассе здоровья установлены дорожные знаки, запрещающие движение по Трассе всех транспортных средств, кроме велосипедов (хотя и велоспортсменов мэр настоятельно призывает придерживаться скоростного режима даже передвигаясь по велодорожке).

«Еще раз напоминаю, что на Трассе запрещено ездить на легком электротранспорте – как собственном, так и арендованном. Очень прошу соблюдать существующие правила: не подвергать себя штрафу, а главное – не создавать угрозу для жизни и здоровья других участников движения»,

– отметил мэр.

Он также добавил, что сейчас рассматривается возможность установления аналогичных правил и в одесских парках, поскольку там гуляют маленькие дети и люди пожилого возраста, да и просто все, кто хочет спокойно прогуляться и отдохнуть, и электросамокаты могут представлять для них большую опасность.

«Прошу быть внимательными, ответственными, берегите себя и других, и пусть Трасса здоровья максимально оправдывает свое название»,

– резюмировал Труханов.

Ранее в Аркадии в качестве временного решения закрыли деревянными досками бетонные плиты, соединяющие участки Трассы Здоровья.

Фото: скриншоты с видео местных Телеграм-каналов