Одесскую Трассу здоровья закрыли для самокатчиков и прочих беспардонных ездоков: их ловит полиция

Похоже, что недавнее обещание одесского городского головы Геннадия Труханова «навести порядок» на Трассе здоровья, очистив ее от самокатов и прочего персонального электротранспорта, все же начало реализовываться, в чем одесситы смогли убедиться сегодня утром, в среду 1 мая.
Как пишут местные Телеграм-каналы, сегодня на Трассе здоровья проходил рейд по борьбе с электротранспортом с участием патрульной полиции и муниципальной варты.
Пока что стражи порядка ведут с нарушителями разъяснительную работу и раздают им специальные памятки. Но впоследствии всех любителей гонять по трассе на электросамокатах и электровелосипедах будут штрафовать.
Еще по теме: Труханов просит одесситов не рассекать по Трассе здоровья на своем электротранспорте (видео)
По словам представителя муниципальной варты, они доводят до сведения горожан, что отныне Трасса здоровья является исключительно пешеходной зоной и любое движение транспортных средств здесь запрещено.
Позже информацию о запрете с 1 мая 2024 года движения всех транспортных средств по Трассе здоровья подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, с сегодняшнего дня на Трассе здоровья установлены дорожные знаки, запрещающие движение по Трассе всех транспортных средств, кроме велосипедов (хотя и велоспортсменов мэр настоятельно призывает придерживаться скоростного режима даже передвигаясь по велодорожке).
«Еще раз напоминаю, что на Трассе запрещено ездить на легком электротранспорте – как собственном, так и арендованном. Очень прошу соблюдать существующие правила: не подвергать себя штрафу, а главное – не создавать угрозу для жизни и здоровья других участников движения»,
– отметил мэр.
Он также добавил, что сейчас рассматривается возможность установления аналогичных правил и в одесских парках, поскольку там гуляют маленькие дети и люди пожилого возраста, да и просто все, кто хочет спокойно прогуляться и отдохнуть, и электросамокаты могут представлять для них большую опасность.
«Прошу быть внимательными, ответственными, берегите себя и других, и пусть Трасса здоровья максимально оправдывает свое название»,
– резюмировал Труханов.
Ранее в Аркадии в качестве временного решения закрыли деревянными досками бетонные плиты, соединяющие участки Трассы Здоровья.
Фото: скриншоты с видео местных Телеграм-каналов