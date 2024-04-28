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На жителя Одесчины напал кусачий конь: последствия инцидента

На жителя Одесчины напал кусачий конь: последствия инцидента

В Центре экстренной медицинской помощи и Медицины катастроф Одесской области рассказали о не совсем типичном и даже немного курьезном случае из своей практики: жителя одного из сел покусал его же домашний конь.

По словам медиков, накануне в диспетчерскую Центра поступил звонок из Белгород-Днестровского района. Человек, который звонил, рассказал, что помощь срочно требуется парню, на которого напал конь.

На место происшествия – в отдаленное село по бездорожью – немедленно выехала бригада фельдшеров. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего его в состоянии средней тяжести с множественными укушенными ранами головы, переломом плечевой кости и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в районную больницу.

Как выяснилось, когда парень привязывал коня, животное разозлилось и покусало его.

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«Хотя это и очень редкий случай в нашей практике, но ввиду того, что крупные домашние животные в сельской местности Одесщины встречаются не так уж редко, их хозяевам следует помнить о собственной безопасности и быть крайне осторожными, ведь животные могут действовать непредсказуемо»,

– отмечают в Центре экстренной медпомощи.

Стоит отметить, что владельцу коня еще повезло, ведь известны подобные случаи с более трагическими последствиями.

Так, летом прошлого года в селе Табаки Болградского района пес бойцовской породы загрыз до смерти свою хозяйку на глазах у ребенка.

Также известен случай, когда в Одесской области на восьмилетнего ребенка напал соседский алабай. Мальчик с укусами попал в больницу.

А еще одесситов призывают быть очень осторожными с дикими лисицами, которые поселились на побережье Черного моря и их часто замечают на улицах города.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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