Тариф на свет: что ждет украинцев в мае

Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая»,
– написал глава правительства.
Кроме того, в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.
«Также на этой неделе государственный Нафтогаз продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива»,
– добавил Шмыгаль.
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Напомним, что тарифы на электроэнергию для населения уже повышали во время войны. Так, с 1 июня 2023 года тариф увеличился до 2,64 гривны за киловатт. До этого он был на уровне 1,44 грн (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявлял, что тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю.
По его словам, цена на электричество может вырасти примерно вдвое – чуть меньше, чем 6 гривен.
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