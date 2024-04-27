Тариф на свет: что ждет украинцев в мае

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая»,

– написал глава правительства.

Кроме того, в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

«Также на этой неделе государственный Нафтогаз продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива»,

– добавил Шмыгаль.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для населения уже повышали во время войны. Так, с 1 июня 2023 года тариф увеличился до 2,64 гривны за киловатт. До этого он был на уровне 1,44 грн (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявлял, что тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю.

По его словам, цена на электричество может вырасти примерно вдвое – чуть меньше, чем 6 гривен.

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