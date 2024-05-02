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Пасха-2024 в Одессе: в полиции усилят меры безопасности (видео)

Пасха-2024 в Одессе: в полиции усилят меры безопасности (видео)

В управлении Нацполиции Одесской области заявили о готовности обеспечить правопорядок во время празднования большого христианского праздника Пасхи, которую в этом году православные будут отмечать в воскресенье, 5 мая.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на Пасху планируется увеличить количество авто- и пеших нарядов полиции по каждому населенному пункту. Возле храмов полицейские совместно с работниками ГСЧС будут обеспечивать охрану публичного порядка.

Также будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования возможных нарушений и создан резерв из полицейских подразделений особого назначения, взрывотехнической службы и кинологов.

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В общей сложности правопорядок на Пасху будут обеспечивать более 23 тыс. правоохранителей. Ожидается, что в 13 тыс. храмов пройдут праздничные богослужения, которое посетят примерно 10 млн граждан.

«Обращаемся к гражданам с упоминанием не допускать правонарушений на конфессиональной почве.
Также подчеркиваем соблюдение гражданами требований комендантского часа, установленного в вашем населенном пункте»,

– добавили в полиции.

Отменят ли в Одессе комендантский час ради Пасхи?

В то же время, по информации Одесского городского совета, на Пасху на территории Одессы продолжит действовать комендантский час, а все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая.

Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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