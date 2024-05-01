Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стало больше жертв обстрела 29 апреля: мужчина умер, а 5-летняя девочка впала в кому

В Одессе стало больше жертв обстрела 29 апреля: мужчина умер, а 5-летняя девочка впала в кому

Число погибших в Одессе в результате ракетного удара российских военных преступников по городской набережной вечером 29 апреля 2024 года стало больше: умер еще один пострадавший, а пятилетняя девочка впала в кому.

Как сообщил сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер, в больнице от полученных травм скончался мужчина, пострадавший от обстрела 29 апреля.

«Таким образом, количество жертв военного преступления, которое совершил враг против мирных жителей Одессы 29.04.2024, возросло до 6 человек.
Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего»,

– написал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, как стало известно пятилетняя девочка по имени Злата, серьезно пострадавшая в результате обстрела Одессы 29 апреля и ранее перенесшая серьезную операцию, впала в кому.

Об ухудшении состояния ребенка сообщили в соцсетях родители девочки.

Как рассказал отец Златы, сейчас ребенок пребывает в коме самой тяжелой, третьей степени. Тем не менее, родители, все же надеются, что их дочь все же выздоровеет.

«Злате стало хуже. У нее снижается активность мозга, падает температура тела, пульс также падает. Мы молимся. Она сильная, она выкарабкается. Ей просто нужно время»,

– говорит мама девочки.

Ранее Злате провели сверхсложную операцию на сердце. И сейчас врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

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Также напомним, что поздним вечером 30 апреля россия вновь атаковала Одессу баллистическими ракетами. В результате попадания пострадали здания на территории Приморского района. Есть погибшие и раненые, количество которых уточняется.

Больше подробностей в материале «Одесской жизни»: Ракетный удар по Одессе 1 мая: что рассказали и показали военные (фото)

Четверг, 2 мая 2024 года, объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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