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2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

В связи с трагедией, произошедшей из-за ракетных ударов и приведшей к гибели людей, 2 мая 2024 года в Одессе и области объявлен днем ​​траура.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета и ОВА.

В результате ночной ракетной атаки по городу Одессе поражены многоквартирные дома, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В день траура на всей территории области приспустить Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаний, учреждений и организаций.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий. А также внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Сегодня, 1 мая, в мэрии сообщили о гибели трех человек — они стали жертвами ночного удара по городу баллистикой.

Ранее сообщалось, что количество жертв российской ракетной атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до пяти человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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