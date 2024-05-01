2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета и ОВА.

В результате ночной ракетной атаки по городу Одессе поражены многоквартирные дома, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В день траура на всей территории области приспустить Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаний, учреждений и организаций.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий. А также внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Сегодня, 1 мая, в мэрии сообщили о гибели трех человек — они стали жертвами ночного удара по городу баллистикой.

Ранее сообщалось, что количество жертв российской ракетной атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до пяти человек.

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