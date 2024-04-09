Работников цирка забронируют от мобилизации: в Минкульте ответили, правда ли это

Есть бронь для работников цирка

Украинские масс-медиа узнали о появлении двух новых, стратегически-важных предприятий для экономики страны, из сообщения в фейсбуке народного депутата Украины Ярослава Железняка (фракция “Голос”).

Он написал об инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины, которое отнесло компанию «Кинокит», которая производит всеукраинский телемарафон новостей, а также государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» к категории «критически важных» для экономики воюющей страны.

Читайте также: В Одессе не хватает водителей общественного транспорта: уже ищут женщин и мужчин старше 60

Минкульт настаивает: цирк и телемарафон критически важны

Слова свои депутат подкрепил сканами бланков приказа Минкульта, правда без подписей и печатей. Это позволяло предположить, что приказ не настоящий. Но в министерстве ничего опровергать не стали, а его руководитель написал письмо с оправданиями, к котором обвинил критиков такого решения в том, то те ничего не понимают.

Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины» – не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела, — заявил временно исполняющии обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карендеев.

И добавил, что только передвижные цирки ездят в отдаленные громады, где нет культурной жизни, выступают перед ветеранами и переселенцами. К тому же, по словам чиновника, предприятие забронировало всего 14 человек и этот точно не стоит такой масштабной огласки по всей стране.

Что до новостных “марафонщиков”, Карандеев заявил:

Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за границей, распространяет дезинформацию и откровенную ложь – украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована.

Но заявления руководителя Минкульта нисколько не успокоили общественность. Украинцы продолжают возмущаться решением чиновников, считая цирковую отрасли отнюдь не критической для страны, которая борется на поле боя за свое выживание.

И эффективность Телемарафона новостей на третий год войны сейчас также ставят под сомнение политики, общественные деятели и профессионалы масс-медиа. Все чаще поднимается вопрос о его закрытии.

Справка

Отметим, что бронирование предполагает освобождение от мобилизации части (до 50%) сотрудников предприятий, критически важных для экономики страны, которые ей подлежат.

Напомним, согласно новой версии закона о мобилизации призыву по мобилизации не подлежат: