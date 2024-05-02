В Одессе потушили масштабный пожар на месте ракетного удара: какие последствия (фоторепортаж)

Одесса пережила еще один ночной ужас террористической ракетной атаки. Вечером 1 мая россия ударила баллистическими ракетами по Одессе, в результате чего загорелись склады Новой почты. Известно о 14 пострадавших. Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал на месте ликвидации масштабного пожара.
Под ударом оказались складские помещения отделения «Новой почты». На месте вспыхнул масштабный пожар, который всю ночь ликвидировали более 60 пожарных.
Спасатели показали ликвидацию последствий ракетного обстрела.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки пострадало 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу, всем остальным помощь оказана на месте.
Так выглядят сгоревшие здания Новой почты сейчас:
Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.
Как сообщалось ранее, соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк пообещал компенсировать стоимость уничтоженных посылок.