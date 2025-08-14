На окраине за городом, где уже начинается степь, собрались крафтовики юга Одесской области, местные фермеры, продавцы декоративной птицы и различных домашних животных, а также спортсмены, талантливые музыканты, мастера и мастерицы декоративно-прикладного искусства. Этот масштабный праздник организовали предприниматели Владислав и Наталья Шевченко, возглавляющие фирму «От дверей до кровли». Но в одиночку организацию такого масштабного мероприятия не преодолеть, это – командная работа.

Ярмарочный круговорот: что производят и продают в Одесской области

– А почему вы проходите мимо? – в голосе смуглого мужчины слышу недоумение.

– Извините, я не могу рекламировать алкоголь, – отвечаю я и уже понимаю, что обижаю мастера, поскольку в этих стаканах – не алкоголь, а произведение искусства.

Анзор Билалов, житель Сараты, рассказывает, что сам виноград не выращивает, но уже более десяти лет скупает всевозможные сорта по всей округе и делает небольшие партии вина, всего около двух тонн в год. Открыл в Сарате дегустационный зал, где можно попробовать до 30 сортов вина, и о каждом из них у винодела – отдельный рассказ.

Бесконечно говорить о своих продуктах – всевозможных сортах меда – могут Семен Баурда и его жена Наталья, которые открыли в Болграде «Медовый центр». Их фишка – широкий ассортимент: пчеловодов немало, поэтому так они выделяются среди других.

– У нас кочевая пасека из 70 ульев, ездим по всей Одесской области, – рассказывает Семен Баурда. – Например, жители села Котловина Ренийской общины традиционно занимаются выращиванием семян. Узнали, что кто-то посеял кориандр, – повезли туда десяток ульев. В селе Васильевка Болградского района в этом году цвело лавандовое поле. Для кого-то – фотозона, а мы пчел рядом поставили, теперь есть партия лавандового меда.

Пообещав себе побывать на пасеке Семена Баурды, останавливаюсь возле клеток с мускусными утками. Таких разводить могут только настоящие художники – потрясающая окраска перьев. Почти угадала – хозяином птиц оказался преподаватель Измаильской музыкальной школы Виктор Талько.

– Я занимаюсь чистыми цветами, у меня их шесть – белый, голубой, лаванда, серебро, черный и коричневый, – рассказывает Виктор Талько. – Занимаюсь утками уже 12 лет. Начиналось как хобби для себя, а теперь маточное племенное поголовье достигло сотни уток, они размножаются, нужно продавать. Очень много покупателей: кто-то для красоты берет, кто-то отдельные цвета выбирает, кто-то ради мяса – кто чем занимается.

А вот Виктор Юлинецкий разводит птиц исключительно ради красоты – у него несколько видов попугаев, голубей, а еще павлины с фазанами.

– Как-то увидел эту красоту – взял и купил, для детей, для своей души, – рассказывает Виктор. – Кто заходит во двор, удивляется: «Какая красота, я тоже хочу!». Так и пошло – развожу для людей. Если позволяет здоровье, везу птиц на ярмарки.

«Ты – сумасшедший, я с тобой расстанусь!»: кто открывает собственное дело во время войны

Изюминкой этой ярмарки стали лошади. Сама ярмарка прошла на Конном дворе.

– Эта локация была создана в 2022 году – и в этом ее ценность, – рассказывает предприниматель Павел Гафинец, который полтора года назад зарегистрировал общественную организацию «Возрождение Бессарабии». – Представьте: был первый год войны, середина лета. В Арцизе были прилеты. А я – вопреки всему – на Одесском ипподроме лошадей покупаю. У них не каждое животное соответствует требованиям – некоторых продают. Их судьба была такова – либо на колбасу, либо как.

– Жена в какой-то момент мне заявила: «Ты сумасшедший, я с тобой разведусь! Люди уезжают, а ты лошадей покупаешь и делаешь конный двор». А я действительно вообще даже не знал, что делал. Где-то подсознание опередило мои мысли и спрогнозировало будущее. И дело начало набирать обороты. Повторюсь: 2022 год, пустырь в Арцизе. Но через некоторое время сюда начали приезжать люди из Болграда и других городов Бессарабии. Мы встречали немцев, проводили экскурсии для французов и гостей из Болгарии. И всем людям Конный двор нравится – он как глоток свежего воздуха.

– Казалось бы, что есть на этой локации? Сбитые доски и палки, несколько лошадей. Ничего особенного нет. А вот настало такое время – и мы встретили тысячи детей, увидели тысячи улыбок и эмоций. Мы проводили различные фотоконкурсы, выставки хризантем – очень много всего.

Бизнес, который спасает людей во время войны

Предприниматели отреставрировали старый колодец, чтобы поить животных. И только потом узнали, что при немцах, которых выселили в 1940 году, здесь был заезжий конный двор. То есть лошади вернулись, это место силы.

– Изучая историю переселенцев Бессарабии, в том числе и немцев, я уловил суть: в любой момент жизни все может прекратиться. Времени просто нет. Поэтому нужно жить сегодня. А чем мы часто занимаемся? Разбираемся между собой, тратим энергию и время на какие-то непонятные движения. Мы же в принципе созданы по образу и подобию Бога, Творца – должны что-то создавать, но почему-то погружаемся в другое. И главное, что я понял: в страшный период войны наши дети должны получить долю детства, частичку счастья. Мы проводим экскурсии для детей с ограниченными возможностями, приезжают группы из разных пансионатов, дети-сироты и вдовы погибших. Помню, на Конном дворе женщина начала плакать и обнимать меня – я даже растерялся: что случилось? Она мне сказала: «На таких людях держится наша страна». Рассказала, что потеряла сына. После таких встреч, вопреки всему, ты идешь вперед.

Главная идея предпринимателя в том, что бизнес требует другого подхода, формата, неповторимости.

– Мои коллеги это уловили, и колесо закрутилось, – продолжает господин Павел. – Летняя ярмарка – уже четвертое в этом году крупное мероприятие. Самое главное – традиции возрождаются. Дети должны видеть нашу культуру, обычаи, обряды, чтобы все это не потерялось во времени.

Теперь на юге Бессарабии покупают элитных лошадей

Но Конный двор – не только зона для релакса. Здесь построили новую конюшню, начали заниматься племенной работой.

– На сегодняшний день у нас уже есть элитные лошади, – рассказывает Павел Гафинец. – На ипподроме проходит испытания Форсаж – в прошлом году он был признан самой быстрой лошадью в Украине. Мы оформили на него документы как на производителя, закупили еще элитных маток. Теперь на юге Бессарабии покупают элитных лошадей, которые участвуют уже в международных соревнованиях, в этом году есть чемпионы. Мы строим, развиваем бизнес, решаем социальные проблемы. Есть люди, которые сказали: «Благодаря тебе мы не уехали». Я удивился – никого не агитировал. А они говорят: «Смотрим на тебя, ты делаешь – как будто ничего не происходит. Как будто ты что-то знаешь». А я просто понимаю, что есть только одно спасение для себя и всех остальных – делать, идти вперед, не останавливаться, вопреки всему. Плюсы этих ярмарок – это новые знакомства, обмен опытом, новые идеи, коллективное мышление – и вот уже зарождается следующий этап.

Отзывы людей: очень довольны, что приехали

Ярмарку в Арцизе посетили и поклонники металлических коней. Можно было увидеть как современные модели байков, так и технику прошлого века, которую мужчины с большой любовью привели в порядок. Гостям ярмарки было на что посмотреть.

– Уже четвертый год идет война, и у нас очень ограниченные возможности путешествовать даже по Украине, поэтому я очень рада, что сегодня мы приехали в Арциз, – говорит учительница из города Рени Оксана Кулешова. – Все подготовлено очень профессионально, нас душевно встретили.

– Сейчас мы живем в состоянии стресса, и такие ярмарки положительно влияют на наше ментальное здоровье, – говорит другая гостья ярмарки Неля Малинникова. – Мы рассмотрели работы мастеров и мастериц, увидели выступление местных джигитов, сами катались на лошадях, общались с позитивными людьми. Если нас еще раз пригласят в Арциз на мероприятие, то мы обязательно приедем.

