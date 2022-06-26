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На одесском ипподроме открылся новый сезон скачек (видео) (фото)

В субботу, 25 июня 2022, одесский ипподром, что на 4-й станции Фонтана, встречал гостей: в этот день здесь состоялось открытие скакового сезона на приз «Дерби».

Как отмечалось в программе мероприятия, на ипподроме прошли испытания коней чистокровной верховой и рысистых пород.

На скачках побывал и корреспондент «Одесской жизни». Больше подробностей – на наших фото и видео.

Одесский ипподром
Открытие сезона на одесском ипподроме, программа
Открытие сезона на одесском ипподроме3
Открытие сезона на одесском ипподроме
Скачки на одесском ипподроме
Открытие сезона на одесском ипподроме2
Открытие сезона на одесском ипподроме4
Открытие сезона на одесском ипподроме, всадник
Открытие сезона на одесском ипподроме, награждение

Кстати, как можно заметить, на ипподром неуклонно надвигается очередная «Кадоровка».

Напомним, о строительстве очередных «жемчужин» в районе ипподрома компания-застройщик Kadorr Group объявила еще в октябре 2020 года, что вызвало немалый общественный резонанс и множество вопросов.

Занимательное наблюдение: судя по всему, очень скоро кто-то сможет наблюдать за скачками прямо с балконов своих «жемчужин». Ну, это если ипподром не переедет, конечно.

Вы также можете узнать: Кто бегал, летал и скакал на Одесском ипподроме?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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