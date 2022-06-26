На одесском ипподроме открылся новый сезон скачек (видео) (фото)

В субботу, 25 июня 2022, одесский ипподром, что на 4-й станции Фонтана, встречал гостей: в этот день здесь состоялось открытие скакового сезона на приз «Дерби».

Как отмечалось в программе мероприятия, на ипподроме прошли испытания коней чистокровной верховой и рысистых пород.

На скачках побывал и корреспондент «Одесской жизни». Больше подробностей – на наших фото и видео.

Кстати, как можно заметить, на ипподром неуклонно надвигается очередная «Кадоровка».

Напомним, о строительстве очередных «жемчужин» в районе ипподрома компания-застройщик Kadorr Group объявила еще в октябре 2020 года, что вызвало немалый общественный резонанс и множество вопросов.

Занимательное наблюдение: судя по всему, очень скоро кто-то сможет наблюдать за скачками прямо с балконов своих «жемчужин». Ну, это если ипподром не переедет, конечно.

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