Новая реальность: вызовы для бизнеса после 24 февраля

По исследованию Kyivstar Business Hub, одним из первых и болезненных ударов по украинскому бизнесу стало нарушение логистики. С началом полномасштабного вторжения остановились железнодорожные маршруты, порты были заблокированы, часть дорог разрушена или стала опасной. Предприятия, работавшие с импортом или экспортом, оказались в условиях полной неопределенности: сырье стало сложно доставить, готовую продукцию вывезти. Некоторые компании остались без складов или не могли получить товары, застрявшие на границе. Расходы на логистику выросли вместе с рисками – и это особенно болезненно ударило по малому и среднему бизнесу.

Когда боевые действия охватили промышленные регионы, тысячи предприятий очутились перед выбором: остановить работу или эвакуироваться. В 2024 году более 11 тысяч компаний сменили адрес регистрации – такие цифры приводит Единый государственный реестр. Государство быстро запустило программу релокации бизнеса в более безопасные регионы – на запад и в центр страны.

Что с бизнесом на юге? Обзор общей экономической ситуации

Основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается украинский бизнес, – это налоги и мобилизация. Макроэкономист и специалист по налоговому и бюджетному законодательству Даниил Монин говорит, что удорожание электроэнергии, рост налогов, военного сбора и возврат обязательного ЕСВ (единого социального взноса, – прим.) значительно увеличили налоговую нагрузку. Это приводит к стагнации экономики: неопределенность сроков окончания войны сдерживает инвестиции и заставляет всех переходить в режим экономии, что негативно влияет на малый бизнес. По его словам, многим бизнесам стало выгоднее закрыться, чем нести убытки из-за налогов, особенно если деятельность фактически не ведется.

Ситуацию с бизнесом в Николаевской области, говорит Даниил Монин, отличает близость к линии фронта и проблемы с логистикой, поскольку порты закрыты уже четвертый год. Раньше звучали идеи включить область в «зерновой коридор» и открыть николаевские порты, но это сейчас невозможно из-за оккупации Кинбурнской косы. Несмотря на это, бизнес продолжает обращаться к международному сообществу с призывом открыть порты. «Их блокада парализовала торговлю юга», говорят в компании «Нибулон».

– Экономика области несет серьезные потери – не только из-за простоя самого порта, но и из-за того, что предприятия теряют доходы: логистика усложнилась и теперь составляет значительную часть стоимости продукции, – пояснил в комментарии заместитель председателя Николаевской ОВА Николай Маринов.

Но Одесская область, по словам эксперта Даниила Монина, чувствует себя экономически увереннее, потому что ее порты работают.

– Сейчас единственные морские ворота страны – это Одесчина. Работа портов там позволяет создавать больше рабочих мест. Это, думаю, помогает Одесчине держаться лучше по сравнению с другими областями, – добавил Монин.

Истории бизнеса: от вынужденного закрытия до создания нового

Однако бизнес юга – это не только логистика и порты. Здесь также много предпринимателей малого и среднего бизнеса, работающих в совершенно разных отраслях.

«Работать во время войны и в мирное время – это разные вещи». Как открыть логистический бизнес в таких условиях

Grain Cargo Shipping открылась в 2023 году – уже во время полномасштабной войны. Схема работы проста: компания принимает зерновые на арендованных складах, везет их в одесский порт и грузит на суда. Несмотря на небольшую команду – всего 10 человек, компания переваливает около 300 тысяч тонн в год.

– Мы работаем через контрагенты, потому что держать большой штат в логистике сложно. Тарифы снижаются, а работники хотят лучших условий. Поэтому все идет к тому, что полноценными игроками могут остаться только крупные компании – украинские или международные, – объясняет исполнительный директор Николай Гапеев. До войны он работал в логистической компании в Николаеве, но после блокады портов сменил регион.

– Война влияет на каждый бизнес. Бизнес не так сложно открыть, как удержать. Самый большой дефицит – это люди. Кто-то уехал, кто-то ушел на фронт. А некоторые просто боятся работать из-за ситуации с ТЦК. Специалистов не хватает. К тому же никто не отменял обстрелы и воздушные тревоги, – говорит он.

В то же время, по его словам, ситуация с логистическим бизнесом становится более логичной и прогнозируемой.

– С 2022 года, когда логистика была сверхприбыльной из-за дефицита мощностей, потому что работали только порты на Дунае, в отрасль бросились все. Тогда ставки перевалки доходили до 25 долларов за тонну. Сейчас – всего 8. Так что на рынке остаются либо старые игроки, либо те, кто успел адаптироваться, – заключает Гапеев.

«В какой-то момент я опустила руки». Как война заставила николаевскую предпринимательницу закрыть столярный бизнес

Анастасия Марципан 7 лет развивала столярную мастерскую в Николаеве. Ее деревянные фотофоны для Instagram стали популярны еще в 2017-м, затем она получала заказы от Garnier, Roshen, Tarta. Работала даже под обстрелами. Но война все же сломала не цех, а команду.

– У нас за все время забрали служить пятерых мастеров. А хорошего мастера найти очень сложно, к тому же их нужно учить именно нашей специфике. Как только человек входит в ритм и начинает работать – его мобилизуют. И все сначала. У клиента сроки, а у меня снова новый мастер, – говорит Анастасия.

За полгода она сменила четырех сотрудников и до последнего надеялась, что удастся собрать новую команду.

– Я привыкла бороться, не умею сдаваться. Закрыть мастерскую – это признать, что я плохой предприниматель. Но когда мы простились с последним мастером, я сказала себе – хватит. Мы собрали все готовые изделия, продали их. С выручки я заплатила налоги, и все, – рассказывает она.

«Живой пример успешного ветеранского бизнеса». Как одесская пиццерия поддерживает ветеранов

Veterano Pizza – это не просто пиццерия, а ветеранский проект с четкой социальной миссией. Владелец одесской франшизы – артиллерист 28-й бригады, ветеран войны Александр Голопотелюк. Его главная цель – поддержать побратимов и их семьи, создавая для них рабочие места.

Первую пиццерию на Канатной он открыл в 2021 году. А с началом полномасштабной войны – вторую на проспекте Князя Владимира Великого, уже при поддержке Украинского ветеранского фонда. Пиццерии стали местом встречи для ветеранов: каждый может оставить шеврон своего подразделения на стене.

Бизнесу пришлось пройти сквозь блекауты, сбои со снабжением, девальвацию гривны и падение покупательной способности. Но самая большая потеря – не финансовая. В 2023-м на Бахмутском направлении погиб пиццайоло Александр Станков, добровольно ушедший на фронт. Сегодня в пиццерии работает его мама.

– У нас есть система лояльности, но ветераны автоматически получают самый высокий уровень скидок, – рассказывает Голопотелюк. – Бизнес содержать тяжело. В 2022-2023 годах мы учились работать без света, теперь – с его повышенной ценой. Это оказывает существенное влияние на себестоимость. Но главное для нас – сохранить коллектив. Среди нас много ветеранов, мы как одна большая семья. Поэтому стараемся дать людям работу и развитие даже во время войны. Иногда – ценой меньшей прибыли.

«У людей кончаются деньги». Как косметолог перезагружала свое дело

Екатерина Гросу открыла свое косметологическое дело еще в 2017 году, когда был большой спрос на различные процедуры – от массажей лица до скульптурирования тела. Клиентов хватало, даже во время локдауна перерыв длился всего несколько недель. Наибольший расцвет бизнеса произошел как раз накануне полномасштабного вторжения. Но потом все изменилось.

Весной 2022-го она с дочерью уехала из Одессы, но вскоре вернулась. Мастер говорит: «В первые годы войны бизнес держался на финансовых подушках, но 2025-й оказался для моей сферы самым тяжелым – у людей просто закончились деньги».

Бизнес добили блекауты. Помещение на 24-м этаже без света стало недостижимым, а техника требовала много энергии. Пришлось уехать. Чтобы поддержать собственное дело, Екатерина временно поехала работать сиделкой за границу, где насобирала на новую аппаратуру, аренду и вернулась. Сейчас она работает в небольшом кабинете в салоне красоты.

– Сегодня основная задача – удержать работников, сохранить клиентов, помогать постоянным пациентам. Даже если у кого-то нет денег, мы стараемся не прерывать процедуры, потому что здесь речь идет о здоровье. Работаем «взаймы», – объясняет мастер.

«Раньше мы строили дома, теперь – страну». Как строительное дело стало не просто о дизайне

До войны Леонид Гринец руководил небольшой строительной фирмой в Одесской области. Команда росла, брали объекты по всей Украине – от фундамента до зеленого газона. «Люди строили будущее, а мы помогали сделать его удобным и красивым», – вспоминает он.

После 24 февраля все поменялось. Звонили клиенты – одни отменяли проекты, другие просили закрыть дома OSB-плитами. А потом звонили уже не заказчики, а друзья: кто в теробороне, кто уже на выезде из Николаева, кто на блокпосту с автоматом. Сам Леонид остался из-за возраста – ему уже было 60 лет.

Первые недели было не до бизнеса – люди выживали. Прибивали доски вместо оконных стекол, носили мешки с песком, прятались от взрывов. Затем начали строить снова, но не для красоты, как раньше, а для безопасности.

Из 27 человек в команде осталось пятеро. Часть людей уехала, кто-то ушел на фронт, к сожалению, с некоторыми из них уже простились. Но оставшиеся работают несмотря ни на что – без света, под сиренами. Быстро научились строить модульные домики, укреплять подвалы, менять крышу за день.

В 2024-м снова появились заказы. Люди возвращаются – ремонтируют, строят. Впрочем, пока проблема в другом: некому работать, ощущается нехватка мужчин. По словам Леонида, строительные предприниматели столкнулись с критическими проблемами: сорванные звенья поставки, удорожание стройматериалов из-за дефицита и курса, нехватка рабочих рук – часть работников мобилизована или уехала. В то же время те бизнесы, которые смогли наладить поставки внутри страны, сохранили рентабельность. Успешные строители во время войны – это те, кто переориентировался на новые объекты, сотрудничает с гуманитарными фондами, внедряет модульные и энергоэффективные технологии и научился работать в условиях постоянного риска.

Какие возможности есть сегодня для открытия или развития бизнеса на юге?

Несмотря на войну, предприниматели на юге Украины могут получить поддержку для запуска или развития бизнеса. Помощь доступна преимущественно через государственные и местные программы, а также периодически — благодаря международным фондам и общественным организациям.

Государственная поддержка: программа «еРабота»

Правительственная программа «еРабота» остается надежным источником поддержки малого бизнеса, особенно в прифронтовых регионах. Наибольшим спросом пользуются два направления:

Микрогранты до 500 тыс. грн. Это «Собственное дело» для предпринимателей, запускающих или развивающих бизнес в сложных условиях. В Николаевской области с начала 2025 года 344 предпринимателя уже получили 79,3 млн грн.

Гранты для ветеранов и их семей — до 1 млн грн. С условием софинансирования (70% – государство, 30% – собственные деньги). В Николаевской области таким образом поддержали 31 проект на 12,8 млн грн.

В Николаевской области эти средства чаще всего идут на запуск кофеен, мастерских, студий красоты, пекарен, мини-производств, СТО, магазинов, семейных кафе или фермерских хозяйств, рассказали нам в областном Центре занятости.

В области также работают 4 офиса «Сделано в Украине», где помогают с оформлением заявок и дают консультации.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в 2024 году в поддержку бизнеса в Одесской области по государственным и региональным программам выделили более 1,57 млрд грн, из которых почти 195,6 млн грн предназначены именно предпринимателям по программе «Собственное дело» (788 грантов). Финансирование было направлено на помощь ветеранам, предпринимателям перерабатывающей отрасли, садоводства и тепличного хозяйства.

Микрогранты: 394 микрогранта по направлению «Собственное дело» (открытие или развитие бизнеса) общей суммой 93,2 млн грн.

Гранты для ветеранов и их семей: 35 участников получили 17 миллионов гривен на основание бизнеса.

Кроме того, хозяева садоводства, перерабатывающей отрасли, ветераны также получили поддержку 5 предприятий перерабатывающей отрасли — 26,2 млн грн.

Поддержка от областной власти

В Николаевской области предприниматели могут получить частичную компенсацию затрат по программе развития малого и среднего бизнеса. В общей сложности это суммы не более 200 тысяч гривен на разные направления: компенсация процентных ставок по кредитам, расходы на оборудование, кредиты на возобновление бизнеса после обстрелов, компенсация за релокацию.

В 2025 году на эту программу из областного бюджета уже было выделено 5 миллионов гривен. Половину этих средств уже получили 13 предпринимателей.

Тренинги от Центра занятости

Мы также обращались в Одесский областной центр занятости с вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, но официальных ответов так и не получили.

Несмотря на это, из опыта безработных, которые стали на учет, известно, что поддержка есть. Центр регулярно проводит тренинги «Сделай первый шаг – открой свое дело», где рассказывают о грантовых программах, как их найти и правильно подать заявку, а также о приоритетных направлениях для открытия ФЛП. Надеемся, что официальные ответы на запросы будут, и мы сможем вам об этом рассказать уже в следующих материалах.

Центр поддержки предпринимателей «Дія.бізнес» в Одессе: что может быть полезным

Центр «Дія.Бизнес» в Одессе предоставляет предпринимателям несколько практических возможностей:

Бесплатные консультации по открытию и развитию бизнеса.

Доступ к образовательным программам – тренинги, воркшопы, тематические события.

Pop-up пространство – можно протестировать свой продукт, провести презентацию или событие.

Маркетплейс финансовых возможностей – подборка актуальных грантов, программ льготного кредитования и советы по фандрейзингу.

Аренда помещений для бизнес-мероприятий.

Вызовов остается немало, но бизнесы становятся точками опоры для регионов

Бизнес Юга – это не только о выживании в условиях войны, но и о способности адаптироваться, учиться и изменять подходы к работе. В этом процессе ключевую роль играет не только внутренняя сила предпринимателей, но и поддержка со стороны государства. Программы «еРабота», гранты для ветеранов, местные компенсации и обучающие инициативы стали для многих не просто финансовой помощью, но шансом начать заново. И хотя вызовов остается немало – от мобилизации до налогового давления – именно сочетание устойчивости бизнеса и адресной поддержки может стать фундаментом для экономического восстановления южных регионов. Там, где не смогла сломать война, может появиться новая экономика – гибкая и более устойчивая.

Этот материал подготовлен в рамках проекта «Усиление устойчивости медиа в Украине», внедряемого Фондом «Ирондель» (Швейцария) и IRMI, Институтом региональной печати и информации (Украина). Проект финансируется Фондом «Швейцарская солидарность» (Swiss Solidarity)»

Над материалом работали Юлия БОЙЧЕНКО и Елена КУДРЯШОВА