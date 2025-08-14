Ключевые моменты:

Труханов хотел бы вернуться к временам, когда все пляжи были открытыми, но признает, что сегодня реалии другие. Городские власти сосредоточены на том, чтобы обеспечить свободный доступ к морю и соблюсти правило, по которому 30% пляжей должны быть открыты для всех;

Мэр считает, что платные зоны с настилами на некоторых пляжах, таких как «Итака» и «Ибица», оправданы, поскольку эти территории были благоустроены за счет бизнеса, тогда как ранее там были лишь подпорные стенки;

Городские власти работают над новыми правилами благоустройства, которые позволят расторгать договоры аренды с теми, кто устанавливает заборы и нарушает правила. По словам Труханова, уже есть успешные примеры, например, на 10-й станции Большого Фонтана, где 50% пляжа стали свободными.

Позиция городских властей по свободным и платным пляжам Одессы

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью «Суспільному».

По его словам, вопрос доступа к морю является сложным, но городские власти активно работают над его решением. Труханов, вспоминая своё детство, отметил, что хотел бы видеть все пляжи полностью открытыми, но современные реалии требуют компромиссов.

Он подчеркнул, что городские власти реагируют на случаи незаконного ограничения доступа, в частности на установку заборов, и настаивают на том, чтобы пятиметровая зона от воды была свободной. Мэр отметил, что его команда разрабатывает новые правила благоустройства, которые позволят расторгать договоры с недобросовестными арендаторами.

– Уже есть примеры, когда мы забирали 50% пляжа на 10-й станции Большого Фонтана, – отметил Труханов.

В то же время он заметил, что не все платные зоны являются проблемой: например, настилы на пляжах «Итака» и «Ибица» были созданы усилиями предпринимателей там, где ранее вообще не было пляжной зоны. Мэр также добавил:

– Пятиметровая полоса от воды должна быть свободной, а 30% пляжей должны быть в свободном доступе.

Напомним, в Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания, из них 30 – в Одессе.

Полное интервью с мэром Одессы – в видео:

Читайте также: