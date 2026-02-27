Ключевые моменты:

В Черноморске на фасаде Черноморского лицея №3 открыли мемориальную доску павшему воину Станиславу Кипотю.

Защитник добровольно вступил в ВСУ в 2022 году, служил в 126-й бригаде ТрО и полку «Азов».

Станислав Кипоть погиб 7 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Героя посмертно наградили орденом «За мужество» III степени, память почтили минутой молчания.

Памятный знак установили на фасаде Черноморского лицея №3. Именно здесь в 1998 году для Стаса прозвучал первый звонок, здесь прошли его школьные годы.

Как рассказал Василий Гуляев, путь Станислава к защите Родины был осознанным и решительным. Сначала он занимался волонтерством и военной подготовкой, а в апреле 2022 года добровольцем пошел в ВСУ, пополнив ряды 126-й отдельной бригады ТРО. Стремясь быть на острие борьбы, он сдал сложнейшие экзамены и перевелся в 12-ю бригаду специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины.

Жизнь героя оборвалась 7 августа 2023 года. Младший сержант Кипоть, командир отделения беспилотных летательных аппаратов, героически погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Григоровка Бахмутского района Донецкой области. Он до конца оставался верным военной присяге.

Отдать дань уважения воину пришли его семья, друзья, побратимы, учителя и нынешние ученики лицея. Почетное право открыть доску предоставили другу и сослуживцу погибшего. Протоиерей Михаил Щерба провел панихиду и освятил мемориальный знак.

За свои заслуги Станислав Кипоть был отмечен нагрудным знаком «За отвагу в службе», а также посмертно награжден орденом «За мужество» III степени. Теперь его имя навсегда вписано в историю родного города и школы как символ верности присяге и бесконечной любви к Украине.

Вечная память Герою!

Читайте также: Четыре года стойкости: в Одессе на Аллее Героев увековечили имена еще 24 защитников.