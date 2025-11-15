Ключевые моменты:

В Киеве число жертв вчерашней атаки выросло до семи: погибла вдова первого погибшего на ЧАЭС.

РФ нанесла по Украине удар тремя ракетами «Кинжал» и 135 ударными дронами; ПВО сбила/подавила 2 ракеты и 91 дрон.

Часть Черниговской области обесточена из-за повреждения энергообъекта.

На фронте – 265 боевых столкновений; враг активно штурмует на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и один важный объект РФ, уничтожив технику, БпЛА и живую силу оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по Рязанскому НПЗ.

Атака на Киев оборвала жизнь вдовы первого погибшего на ЧАЭС

Число погибших в результате вчерашней атаки россиян по Киеву выросло до семи человек.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, получившая ранения в ходе вчерашнего обстрела.

Как пишут СМИ, седьмой жертвой вчерашней атаки РФ по Киеву стала Наталья Ходемчук – вдова первого погибшего на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В ее квартиру на 7-м этаже на Троещине влетел вражеский дрон, женщину госпитализировали с тяжелыми ожогами, но, к сожалению, спасти не смогли.

Ее супруг – покойный Валерий Ходемчук – был старшим оператором главных циркуляционных насосов реакторного цеха №2 Чернобыльской АЭС. В ночь с 25 на 26 апреля он как раз был на смене и стал первой жертвой трагической аварии.

Ночью россияне ударили по Украине тремя «Кинжалами» и 135 ударными БпЛА

По информации Воздушных сил, в ночь на 15 ноября противник атаковал тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Миллерово (РФ), а также Чауды и Гвардейского (временно оккупированная территория Крыма), из них около 80 «шахедов».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро субботы, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две ракеты «Кинжал» и 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: по состоянию на утро 15 ноября противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов, один разведывательный и четыре ударные дроны «Молния».

Из-за удара РФ обесточена часть Черниговской области

Как сообщает «Чернігівобленерго», из-за вражеских обстрелов поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговщины, из-за чего часть области осталась без света.

Как только позволит ситуация, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

ВСУ пришлось отойти из Нововасильевского Запорожской области, – Генштаб

ВСУ пришлось отойти из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции.

Генштаб ВСУ сообщает, что в Запорожье и на юге Днепропетровской области противник не снижает интенсивность штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 265 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиаудара, сбросив 111 управляемых бомб.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области.

Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери за сутки

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки враг лишился еще тысячи единиц оккупантов, а также:

6 танков;

19 боевых бронированных машин;

20 артиллерийских систем;

Реактивной системы залпового огня;

Двух средств противовоздушной обороны;

490 БпЛА;

14 ракет;

Двух единиц специальной и 90 единиц автомобильной техники.

В Генштабе подтвердили удар по Рязанскому НПЗ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории РФ, на месте зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Также поражена радиолокационная станция «Небо-У» на временно оккупированной территории Крыма, военный эшелон в районе Токмака и скопление личного состава россиян близ Волчанска.