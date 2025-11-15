Ключевые моменты:
- В Киеве число жертв вчерашней атаки выросло до семи: погибла вдова первого погибшего на ЧАЭС.
- РФ нанесла по Украине удар тремя ракетами «Кинжал» и 135 ударными дронами; ПВО сбила/подавила 2 ракеты и 91 дрон.
- Часть Черниговской области обесточена из-за повреждения энергообъекта.
- На фронте – 265 боевых столкновений; враг активно штурмует на Запорожском и Днепропетровском направлениях.
- Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и один важный объект РФ, уничтожив технику, БпЛА и живую силу оккупантов.
- В Генштабе ВСУ подтвердили удар по Рязанскому НПЗ.
Атака на Киев оборвала жизнь вдовы первого погибшего на ЧАЭС
Число погибших в результате вчерашней атаки россиян по Киеву выросло до семи человек.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, получившая ранения в ходе вчерашнего обстрела.
Как пишут СМИ, седьмой жертвой вчерашней атаки РФ по Киеву стала Наталья Ходемчук – вдова первого погибшего на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В ее квартиру на 7-м этаже на Троещине влетел вражеский дрон, женщину госпитализировали с тяжелыми ожогами, но, к сожалению, спасти не смогли.
Ее супруг – покойный Валерий Ходемчук – был старшим оператором главных циркуляционных насосов реакторного цеха №2 Чернобыльской АЭС. В ночь с 25 на 26 апреля он как раз был на смене и стал первой жертвой трагической аварии.
Ночью россияне ударили по Украине тремя «Кинжалами» и 135 ударными БпЛА
По информации Воздушных сил, в ночь на 15 ноября противник атаковал тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Миллерово (РФ), а также Чауды и Гвардейского (временно оккупированная территория Крыма), из них около 80 «шахедов».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на утро субботы, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две ракеты «Кинжал» и 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.
А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: по состоянию на утро 15 ноября противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов, один разведывательный и четыре ударные дроны «Молния».
Из-за удара РФ обесточена часть Черниговской области
Как сообщает «Чернігівобленерго», из-за вражеских обстрелов поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговщины, из-за чего часть области осталась без света.
Как только позволит ситуация, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
ВСУ пришлось отойти из Нововасильевского Запорожской области, – Генштаб
ВСУ пришлось отойти из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции.
Генштаб ВСУ сообщает, что в Запорожье и на юге Днепропетровской области противник не снижает интенсивность штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 265 боевых столкновений.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиаудара, сбросив 111 управляемых бомб.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области.
Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери за сутки
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских захватчиков.
Всего за прошедшие сутки враг лишился еще тысячи единиц оккупантов, а также:
- 6 танков;
- 19 боевых бронированных машин;
- 20 артиллерийских систем;
- Реактивной системы залпового огня;
- Двух средств противовоздушной обороны;
- 490 БпЛА;
- 14 ракет;
- Двух единиц специальной и 90 единиц автомобильной техники.
В Генштабе подтвердили удар по Рязанскому НПЗ
В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории РФ, на месте зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.
Также поражена радиолокационная станция «Небо-У» на временно оккупированной территории Крыма, военный эшелон в районе Токмака и скопление личного состава россиян близ Волчанска.