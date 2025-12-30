Ключевые моменты:

Дроны РФ поразили суда, связанные с перевозкой пшеницы.

Есть раненые среди гражданских.

Атаки на порты угрожают продовольственной безопасности мира.

Атака РФ на гражданские суда в порту

Сегодня российские войска с помощью ударных беспилотников атаковали два гражданских судна — Emmakris III и Captain Karam. Корабли заходили в порт Одесской области для погрузки пшеницы. В результате атаки есть раненые среди гражданского населения. Об этом сообщили в ВМС Украины.

«Порты и гражданское судоходство относятся к объектам гражданской инфраструктуры. Удары по ним напрямую угрожают жизни мирных людей и ставят под риск поставки продовольствия в разные страны мира. Такие действия подрывают глобальную продовольственную безопасность», — говорится в сообщении.

Целенаправленные атаки на гражданские объекты считаются сознательным нарушением международного права и военным преступлением.

Также сообщается, что утром 30 декабря российские оккупанты провели массированную атаку дронами по Одесской области. Под удар попало одно из промышленных предприятий — были повреждены пустые резервуары для подсолнечного масла.

