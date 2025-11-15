Ключевые моменты

Городские квоты на бесплатную стерилизацию животных в Одессе закончились уже в ноябре — мест в клиниках не осталось.

Финансирование программы непрозрачное, суммы не указаны в официальных документах, а данные о бюджете на 2025 год город не предоставил.

Волонтеры забирают большинство мест в клиниках, поэтому обычным одесситам практически невозможно записать животное.

Сейчас бесплатную стерилизацию можно получить только в одной клинике — Украинской благотворительной ветеринарной клинике.

Непрозрачно и недостаточно: Как работает программа бесплатной стерилизации в Одессе

Ежегодно количество ветклиник, которые присоединялись к программе, увеличивалось, появлялось все больше информации, где именно можно стерилизовать кошку или собаку. Но, как мы убедились на собственном опыте, в этом году возможности бесплатно стерилизовать бездомное животное уже нет. Почему так произошло и какие коррективы нужно внести в программу?

Обращения в ветеринарные клиники, работающие по городской программе, дали неожиданный результат: еще только ноябрь, а запись на процедуру уже закрыта до конца года. Далее клиники будут ожидать принятия городского бюджета на следующий год, выделения средств на программу, подписания соответствующих договоров. И те, кто подпишет договор о сотрудничестве по этой программе, начнут работать только в марте – когда станет теплее и бездомных животных после стерилизации можно будет выпускать на улицу.

Такое развитие событий свидетельствовало только об одном: денег на реализацию программы в этом году оказалось недостаточно. Узнать их объем не удалось, потому что в документах по программе, продленной до 2028 года, не указаны размеры финансирования клиник, которые бесплатно стерилизуют кошек и собак. Информацию о перспективах финансирования на следующий год не предоставили ни в департаменте экологии и развития рекреационных зон, ни в депутатской комиссии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, экологии и цифровой трансформации Одесского городского совета.

Личный опыт одесситов: почему сложно бесплатно стерилизовать животное

Я поинтересовалась у людей, которые самостоятельно занимаются стерилизацией бездомных животных, насколько сложно записать животное на эту процедуру. Мнением поделились одесситки Настя и Уляна.

– В среднем одна клиника выделяет сто мест в месяц под бесплатную стерилизацию, – говорит Настя. – Это мало, потому что почти все места забирают волонтеры, которые постоянно занимаются этой проблемой, под «своих» животных. А обычному человеку, скажем, из частного сектора, очень сложно успеть позвонить тогда, когда клиника ведет запись, а потом еще отловить животное, привезти его и затем некоторое время следить за его состоянием. Поэтому люди часто теряют надежду, что смогут воспользоваться бесплатной стерилизацией. А за деньги — стерилизация в среднем стоит 1000–1500 гривен — сделать эту процедуру могут лишь единицы. И в таком случае уменьшить количество бездомных животных нам никогда не удастся. По моему мнению, сейчас мест на бесплатную стерилизацию предоставляют раз в десять меньше, чем нужно.

– К тому же совсем не учли, что бездомное животное еще нужно отловить, работа ловцов не предусмотрена программой стерилизации, – говорит Уляна. – А бездомные кошки и собаки бывают довольно дикими, их нужно уметь ловить. Человек, который не умеет этого, рискует быть укушенным. Я считаю, что клиник-участниц программы нужно больше в разных районах Одессы, чтобы не приходилось ехать через весь город и везти животное, и, конечно, мест в клиниках для бездомных животных также нужно выделять больше. Все это зависит от объемов финансирования. Очень важно, чтобы город нашел больше средств для программы бесплатной стерилизации бездомных кошек и собак на следующий год.

Последняя надежда стерилизовать животное до конца года

Итак, сегодня стерилизовать бездомную кошку или собаку по предварительной записи можно только в одной ветеринарной клинике, о которой еще мало кто знает. Это Украинская благотворительная ветеринарная клиника, открывшаяся в Одессе в сентябре этого года. В октябре здесь прошли стерилизацию 110 животных.

В клинику обратилась волонтерка Ирина. Женщина подкармливает животных возле своего дома, держит дома трех стерилизованных кошек.

Вот что она рассказала:

– Нашли истощенного кота, который, скорее всего, был домашним. Хотели его куда-то пристроить, но сейчас это очень сложно. Поэтому решили оставить кота себе. Но его нужно кастрировать. Денег и на своих, и на уличных животных уходит много. Поэтому оплатить процедуру мы бы не смогли. Эта благотворительная клиника делает очень полезное дело, предоставляя услуги по стерилизации кошек и собак бесплатно.

Как избежать негативных последствий стерилизации: советы ветеринара

Часто у опекунов бездомных животных возникают опасения относительно последствий стерилизации. Советы дала ветеринарный врач Украинской благотворительной ветеринарной клиники Катерина Бродовская:

После операции животное часто сразу отпускают туда, где оно живет, и за ним не наблюдают. Через неделю выясняется, что шов разошелся, место операции покраснело. Могут возникнуть аллергические реакции, нагноение. Поэтому лучше после стерилизации 5–7 суток подержать животное дома, чтобы наблюдать за ним. Если речь идет о собаке, можно надеть попону или воротник, чтобы она не доставала шов. Зуд заживающей раны постоянно будет побуждать животное вылизывать шов. У кошек язык очень жесткий, а собаки не могут не попытаться разлизать рану — ни один шов этого не выдержит, появится инфицированная микротравма, которая будет долго заживать. Обрабатывать шов лучше всего хлоргексидином, бетадином, мирамистином, а не перекисью водорода или йодом. Если все делать правильно, через 5–7 суток произойдет хорошее заживление места операции, и животное будет здорово.

Справка «ОЖ»

Украинская благотворительная ветеринарная клиника в Одессе работает от Украинского Фонда Ветеринарной Медицины (UVMF). Услуги по стерилизации и прививкам от бешенства здесь предоставляются бесплатно. Кошек и собак принимают по предварительной записи.

Адрес: г. Одесса, ул. Ивана Франко, 45а.

Телефон: +38(097)-032-46-82.

