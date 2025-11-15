Ключевые моменты
- Городские квоты на бесплатную стерилизацию животных в Одессе закончились уже в ноябре — мест в клиниках не осталось.
- Финансирование программы непрозрачное, суммы не указаны в официальных документах, а данные о бюджете на 2025 год город не предоставил.
- Волонтеры забирают большинство мест в клиниках, поэтому обычным одесситам практически невозможно записать животное.
- Сейчас бесплатную стерилизацию можно получить только в одной клинике — Украинской благотворительной ветеринарной клинике.
Непрозрачно и недостаточно: Как работает программа бесплатной стерилизации в Одессе
Ежегодно количество ветклиник, которые присоединялись к программе, увеличивалось, появлялось все больше информации, где именно можно стерилизовать кошку или собаку. Но, как мы убедились на собственном опыте, в этом году возможности бесплатно стерилизовать бездомное животное уже нет. Почему так произошло и какие коррективы нужно внести в программу?
Обращения в ветеринарные клиники, работающие по городской программе, дали неожиданный результат: еще только ноябрь, а запись на процедуру уже закрыта до конца года. Далее клиники будут ожидать принятия городского бюджета на следующий год, выделения средств на программу, подписания соответствующих договоров. И те, кто подпишет договор о сотрудничестве по этой программе, начнут работать только в марте – когда станет теплее и бездомных животных после стерилизации можно будет выпускать на улицу.
Такое развитие событий свидетельствовало только об одном: денег на реализацию программы в этом году оказалось недостаточно. Узнать их объем не удалось, потому что в документах по программе, продленной до 2028 года, не указаны размеры финансирования клиник, которые бесплатно стерилизуют кошек и собак. Информацию о перспективах финансирования на следующий год не предоставили ни в департаменте экологии и развития рекреационных зон, ни в депутатской комиссии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, экологии и цифровой трансформации Одесского городского совета.
Личный опыт одесситов: почему сложно бесплатно стерилизовать животное
Я поинтересовалась у людей, которые самостоятельно занимаются стерилизацией бездомных животных, насколько сложно записать животное на эту процедуру. Мнением поделились одесситки Настя и Уляна.
– В среднем одна клиника выделяет сто мест в месяц под бесплатную стерилизацию, – говорит Настя. – Это мало, потому что почти все места забирают волонтеры, которые постоянно занимаются этой проблемой, под «своих» животных. А обычному человеку, скажем, из частного сектора, очень сложно успеть позвонить тогда, когда клиника ведет запись, а потом еще отловить животное, привезти его и затем некоторое время следить за его состоянием. Поэтому люди часто теряют надежду, что смогут воспользоваться бесплатной стерилизацией. А за деньги — стерилизация в среднем стоит 1000–1500 гривен — сделать эту процедуру могут лишь единицы. И в таком случае уменьшить количество бездомных животных нам никогда не удастся. По моему мнению, сейчас мест на бесплатную стерилизацию предоставляют раз в десять меньше, чем нужно.
– К тому же совсем не учли, что бездомное животное еще нужно отловить, работа ловцов не предусмотрена программой стерилизации, – говорит Уляна. – А бездомные кошки и собаки бывают довольно дикими, их нужно уметь ловить. Человек, который не умеет этого, рискует быть укушенным. Я считаю, что клиник-участниц программы нужно больше в разных районах Одессы, чтобы не приходилось ехать через весь город и везти животное, и, конечно, мест в клиниках для бездомных животных также нужно выделять больше. Все это зависит от объемов финансирования. Очень важно, чтобы город нашел больше средств для программы бесплатной стерилизации бездомных кошек и собак на следующий год.
Последняя надежда стерилизовать животное до конца года
Итак, сегодня стерилизовать бездомную кошку или собаку по предварительной записи можно только в одной ветеринарной клинике, о которой еще мало кто знает. Это Украинская благотворительная ветеринарная клиника, открывшаяся в Одессе в сентябре этого года. В октябре здесь прошли стерилизацию 110 животных.
В клинику обратилась волонтерка Ирина. Женщина подкармливает животных возле своего дома, держит дома трех стерилизованных кошек.
Вот что она рассказала:
– Нашли истощенного кота, который, скорее всего, был домашним. Хотели его куда-то пристроить, но сейчас это очень сложно. Поэтому решили оставить кота себе. Но его нужно кастрировать. Денег и на своих, и на уличных животных уходит много. Поэтому оплатить процедуру мы бы не смогли. Эта благотворительная клиника делает очень полезное дело, предоставляя услуги по стерилизации кошек и собак бесплатно.
Как избежать негативных последствий стерилизации: советы ветеринара
Часто у опекунов бездомных животных возникают опасения относительно последствий стерилизации. Советы дала ветеринарный врач Украинской благотворительной ветеринарной клиники Катерина Бродовская:
- После операции животное часто сразу отпускают туда, где оно живет, и за ним не наблюдают. Через неделю выясняется, что шов разошелся, место операции покраснело. Могут возникнуть аллергические реакции, нагноение. Поэтому лучше после стерилизации 5–7 суток подержать животное дома, чтобы наблюдать за ним.
- Если речь идет о собаке, можно надеть попону или воротник, чтобы она не доставала шов. Зуд заживающей раны постоянно будет побуждать животное вылизывать шов. У кошек язык очень жесткий, а собаки не могут не попытаться разлизать рану — ни один шов этого не выдержит, появится инфицированная микротравма, которая будет долго заживать.
- Обрабатывать шов лучше всего хлоргексидином, бетадином, мирамистином, а не перекисью водорода или йодом. Если все делать правильно, через 5–7 суток произойдет хорошее заживление места операции, и животное будет здорово.
Справка «ОЖ»
Украинская благотворительная ветеринарная клиника в Одессе работает от Украинского Фонда Ветеринарной Медицины (UVMF). Услуги по стерилизации и прививкам от бешенства здесь предоставляются бесплатно. Кошек и собак принимают по предварительной записи.
Адрес: г. Одесса, ул. Ивана Франко, 45а.
Телефон: +38(097)-032-46-82.
