Ключевые моменты:

  • 15 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в регионах Украины, включая Одесскую область, будут действовать ограничения электроэнергии.
  • ДТЭК предоставил графики отключений на субботу.
  • Время и объемы возможных отключений могут корректироваться в течение дня.
  • Проверить актуальные данные можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», в Viber-группе и Telegram-боте.
  • Об обновлениях также сообщают «Одесская жизнь» и ее Телеграм-канал.

По информации ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области завтра будут следующими:

Графики на 15 ноября 2025 в Одессе

Отключения света в Одессе, графики на 15 ноября 2025

В то же время в компании напоминают: время и объем ограничений могут меняться.

Читайте также: Свет по графикам, холодильники не включаются: как в Рени восстанавливают электроснабжение

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Также обо всех возможных изменениях можно будет узнать на сайте «Одесской жизни» и в нашем Телеграм-канале.

Другие новости Одессы:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме