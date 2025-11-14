Ключевые моменты:

15 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в регионах Украины, включая Одесскую область, будут действовать ограничения электроэнергии.

ДТЭК предоставил графики отключений на субботу.

Время и объемы возможных отключений могут корректироваться в течение дня.

Проверить актуальные данные можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», в Viber-группе и Telegram-боте.

Об обновлениях также сообщают «Одесская жизнь» и ее Телеграм-канал.

По информации ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области завтра будут следующими:

В то же время в компании напоминают: время и объем ограничений могут меняться.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также обо всех возможных изменениях можно будет узнать на сайте «Одесской жизни» и в нашем Телеграм-канале.

Другие новости Одессы: