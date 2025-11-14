Ключевые моменты:
- 15 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в регионах Украины, включая Одесскую область, будут действовать ограничения электроэнергии.
- ДТЭК предоставил графики отключений на субботу.
- Время и объемы возможных отключений могут корректироваться в течение дня.
- Проверить актуальные данные можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», в Viber-группе и Telegram-боте.
- Об обновлениях также сообщают «Одесская жизнь» и ее Телеграм-канал.
По информации ДТЭК, время и объем применения ограничений в Одессе и области завтра будут следующими:
В то же время в компании напоминают: время и объем ограничений могут меняться.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также обо всех возможных изменениях можно будет узнать на сайте «Одесской жизни» и в нашем Телеграм-канале.
