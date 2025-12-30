Ключевые моменты:

В декабре 2025 года из-за российских ударов по портам растительное масло попало в Черное море возле Одессы, образовав маслянистую пленку на воде и побережье.

Экологи отмечают, что в больших объемах растительное масло нарушает газообмен и вредит морской экосистеме не меньше, чем нефтепродукты.

Больше всего пострадали птицы: в Одесском заливе зафиксирована гибель тысяч особей, а часть последствий имеет отложенный характер.

Хотя к лету море может выглядеть более безопасным для купания, экологические последствия для Черного моря могут длиться годами.

В декабре 2025 года Черное море у побережья Одесской области испытало один из самых серьезных за последние годы экологических ударов, вызванных войной. После российских атак по портовой инфраструктуре значительные объемы растительного масла попали в море, быстро распространились по акватории Одесского залива и вдоль побережья и стали заметны в виде маслянистой пленки на воде и пятен на песке.

Также происходит массовая гибель птиц. Экологи и общественные организации сразу подчеркнули: это не «бытовой» инцидент и не мелкое локальное загрязнение, а полноценная экологическая трагедия с кратко- и долгосрочными последствиями.

Масло — не лучше нефти

ОО «Зеленый лист» в своих анализах подчеркивает, что ключевая опасность заключается не только в физическом присутствии масла в воде, но и в механизмах его воздействия на экосистему. Масляная пленка нарушает газообмен между водой и атмосферой, снижает доступ кислорода, блокирует свет и бьет по основе пищевых цепей — фитопланктону и зоопланктону.

На первый взгляд подсолнечное масло может казаться «меньшим злом», чем нефтепродукты, однако в больших концентрациях оно становится не менее разрушительным для живых организмов, особенно в холодный зимний период, когда естественное самоочищение значительно замедлено.

Первые пострадавшие — это птицы

Наиболее заметное и трагичное измерение этой катастрофы — ситуация с птицами. По словам главы ОО «Зеленый лист» Владислава Балинского, часть последствий уже наступила и является необратимой. Он отмечает, что в зоне наибольшего загрязнения, в частности в Одесском заливе, уже зафиксирована гибель тысяч птиц. Спасти удалось лишь незначительную часть, и даже эти птицы находятся в зоне высокого риска. Речь идет как о перелетных видах, так и о птицах, которые постоянно обитают на этой территории.

Балинский прямо говорит о гуманитарном измерении трагедии, когда гибнут живые существа, а общество вынуждено наблюдать, как животных спасают волонтеры, а не специализированные службы, которые для этого финансируются из бюджета.

Отдельная проблема — отложенные последствия. Даже те птицы, которые формально выжили, могут погибнуть позже. Загрязненное оперение нарушает терморегуляцию, птицы теряют способность нормально питаться и удерживать тепло. В условиях зимы это означает медленную смерть в течение недель или месяцев.

Таким образом, реальные потери фауны могут оказаться значительно большими, чем те, которые фиксируются сейчас. Балинский также обращает внимание на менее заметные, но не менее опасные процессы: мы до сих пор не знаем, что происходит с мелкими организмами, в частности беспозвоночными и другими элементами биоценоза, которые трудно подсчитать, но именно они являются фундаментом экосистемы.

Последствия еще впереди: что ждет Черное море и что делает власть?

Важно и то, что максимальные концентрации масла пришлись именно на побережье Одесского залива. Именно здесь, по оценкам экологов, будут наибольшие потери биоразнообразия. В то же время пятно уже растянулось почти на 100 километров вдоль побережья, и хотя дальше от эпицентра концентрация ниже, последствия все равно будут носить системный характер. Это означает, что экологический удар не ограничивается одним портом или несколькими пляжами — он затрагивает значительную часть северо-западного Черного моря.

Именно поэтому специалисты бьют тревогу: для устранения последствий загрязнения почти ничего не делается. Экологи и активисты подчеркивают: подобные риски были прогнозируемыми, ведь портовая инфраструктура является очевидной целью во время войны и должна была иметь дополнительные планы защиты и реагирования.

Вместо этого общество увидело фрагментарные действия, запоздалое развертывание средств локализации и успокаивающие заявления об «органичности» масла, которые скорее обесценивают масштаб проблемы, чем объясняют ее. Отдельное возмущение вызывает перекладывание значительной части работы по спасению животных на волонтеров и зоопарки, тогда как государственные структуры, ответственные за защиту окружающей среды, остаются малозаметными.

Можно ли будет купаться в море летом?

Вопрос качества воды и безопасности купания в будущем также остается открытым. Владислав Балинский признает, что со временем масло рассеется, концентрация снизится, и к следующему сезону море, вероятно, будет выглядеть более безопасным для людей.

Однако это не отменяет факта глубокого удара по экосистеме, последствия которого могут проявляться годами — в изменении популяций, нарушении пищевых цепей и снижении устойчивости морской среды к будущим стрессам.

***

Трагедия с попаданием масла в Черное море у побережья Одесской области стала очередным доказательством того, что война в Украине имеет не только военное и гуманитарное, но и мощное экологическое измерение. И без честной оценки последствий, без системных исследований и без ответственности власти за защиту окружающей среды подобные катастрофы рискуют повторяться снова и снова — с все более тяжелыми последствиями для природы и общества.

