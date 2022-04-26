Что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС?

Несколько лет назад журналист «Одесской жизни» побывал в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. И сегодня, 26 апреля 2022 года, в 36-ю годовщину этой страшной трагедии, мы решили напомнить нашим читателям об этой поездке и аварии, унесшей множество жизней.

В последние годы украинцев все больше стали привлекать предложения по внутреннему туризму. Кроме «классических» поездок в Киев, Львов, Одессу и Карпаты, есть и нестандартные предложения — смесь экзотики и экстрима — туры в Чернобыльскую зону отчуждения. Предлагают одно-, двух и даже трехдневные туры. Я выбрал для себя ознакомительную поездку на один день.

Дорогами сталкера

Поездка в Зону начинается в Киеве на Южном железнодорожном вокзале. Придя за 30 минут до отправления автобуса, я был одним из первых и мог понаблюдать, как собирается группа. Состав участников разнообразен: мужчины и женщины, компании и одиночки, студенты и пенсионеры, очкарики в брючках и сандаликах, бородачи в камуфляже и я — журналист из Одессы.

Наш проводник Юрий почти 20 лет ездит в Зону. Историк по образованию, он проходил практику в городе Славутич, который вместо Припяти отстроили для работников ЧАЭС уже после аварии. Там, общаясь с чернобыльцами, Юрий заинтересовался темой. Несколько раз съездил и «затянуло». Пытался бросить и занялся другим делом, но тоска по Зоне через полгода заставила вернуться.

Только автобус тронулся, Юрий рассказал, что за 30 лет запустения строения и инфраструктура в Зоне рушатся. Потому отклонение от пути грозит опасностями не только для здоровья, но и для жизни. Странно, но в «приветственной» речи проводника — не было ни слова о радиации. Видимо, для него — человека с эмблемой радиации на груди — это вообще не вопрос для обсуждения.

Через два часа мы прибыли на пункт пропуска Дитятки. Это граница с Зоной. И действительно, складывается впечатление, что ты на границе: шлагбаум, скопление транспорта (в основном микроавтобусы и автобусы), вооруженные люди в камуфляже.

Из автобуса всем пришлось выйти. Автоматчик в камуфляже сначала проверил пустой автобус, а потом начал вызывать членов группы по списку и впускать нас в автобус по паспортам (въезд в Зону отчуждения разрешен только по паспорту, а детям до 18 лет — запрещен).

За шлагбаумом — 30-километровая зона отчуждения Чернобыльской АЭС. На эту территорию, площадью 2600 кв. километров (чуть больше такой европейской страны, как Люксембург), запрещен свободный доступ. Но если в Люксембурге проживает 570 тысяч человек, то в этой «стране» живут около 300 человек. Это так называемые самосёлы — люди, отказавшиеся от эвакуации или самовольно вернувшиеся в свои дома.

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Страна в стране

Попав в Зону, мы не почувствовали, что что-то поменялось. Не было ни огромных грибов, ни мутировавших животных и растений. Поездка напоминала типичную экскурсию.

Фотостоп у знака с эмблемой города Чернобыль – чистенький, красивый, свежеокрашенный. Пассажиры автобуса живенько побежали делать селфи. Не удержался и я (см. фото).

Через несколько минут вторая остановка – у мемориального комплекса «Звезда Полынь», посвященному трагедии. Автобус остановился у отреставрированного и красиво раскрашенного бывшего кинотеатра «Украина». Основной элемент комплекса сделанная из арматуры скульптура «Трубящий ангел», за которой начинается аллея, вдоль которой установлены указатели с названиями всех некогда населенных пунктов в Зоне отчуждения.

Первые полчаса поездки по Зоне никак не вписывались в мое о ней представление. Ровные дороги, опрятные дома, ухоженные памятники. Тем сильнее был шок от посещения детского садика в селе Копачи. Это был мгновенный перенос из нашего мира — мира тех, кто говорит, сожалеет, помнит, переживает, в мир тех, для кого эта трагедия не нечто абстрактное, а часть жизни, переломный момент. Что-то испортилось от времени само, что-то изуродовали мародеры, но общая атмосфера остановившейся жизни непередаваема. Выходя оттуда, не хочется говорить. И даже солнечный день незаметно стал пасмурным.

Еще буквально несколько километров и мы видим что-то похожее на огромный ангар. Это новый саркофаг четвертого энергоблока ЧАЭС, который закончили монтировать в конце 2016 года. Рядом главный вход и административный корпус ЧАЭС. Тут же виден железнодорожный мост через охладительный канал. В погоне за зрелищностью некоторые журналисты любят показать огромных сомов, обитающих под мостом, выросших до таких размеров якобы из-за радиации. Сомы тут, действительно, крупные (но не огромные), из-за того, что их не ловят, а только кормят: и туристы, и сотрудники станции, которые по этому мосту ходят в столовую и обратно.

Впрочем, фауна Зоны действительно разнообразна. Но отнюдь не из-за радиации, а из-за отсутствия людей — двуногих врагов зверья. Теперь тут водятся рыси, олени, косули, лоси, волки, кабаны, лисы, барсуки, выдры. А также табун лошадей Пржевальского, несколько десятков которых в виде эксперимента переселили сюда из заповедника Аскания-Нова. Лошади не только прижились, но и активно плодятся.

Город-призрак

Покинув Чернобыль, мы прибыли в Припять — город, который специально был построен в 1970 году для сотрудников электростанции, всего в двух километрах от нее. Количество жителей на момент эвакуации в 1986 году составляло около 50 тыс. человек. При въезде в Припять — еще один КПП.

Еще немного проехав на автобусе мы вышли и, разделившись на группы, продолжили путь уже пешком — большинство дорог заросли деревьями и проехать здесь невозможно. Если бы не встречающиеся пятиэтажки, детские площадки и остатки скамеек, то можно было подумать, что гуляешь по лесу.

Вытянувшись в цепочку на узкой тропе в межквартальном проезде, мы наткнулись на живое препятствие — перед нами стоял огромный лось, недоумевая откуда взялись двуногие пришельцы в этом диком краю. Я покрутил головой — картина сюрреалистичная: справа — пятиэтажный дом, слева — ржавая детская горка, почти «съеденная» кустарником, сзади — двадцать моих коллег-туристов, а впереди — огромный лось, смотрящий на нас удивленными глазами. Лениво отвернувшись, зверь ушел по каким-то своим делам, а мы продолжили путь, уже понимая, что это далеко не городская прогулка.

Мне удалось зайти в несколько квартир: во многих мебель, какие-то вещи, посуда — видно, что собирались наспех. Потом время и мародеры приступили к уничтожению оставшегося. В мультфильме Маугли тоже был город, поглощенный джунглями. Но тот город был древний, а в «джунглях» Припяти еще относительно недавно ездили машины, смеялись дети и гуляли влюбленные парочки… Был город-сад — стал город-лес.

Выйдя из жилых кварталов, мы отправились в центр. Перешагнув через бетонное основание забора (это все, что он него осталось) мы попали в большое пространство с деревьями. Городской парк, догадался я! Но вдалеке за деревьями была видна широкая деревянная лестница. Когда мы подошли ближе и присмотрелись, то догадались, что это — трибуны. Как на стадионе. Стоп! Это не парк, этот лес — футбольное поле, которое за 30 лет заросло деревьями и кустарником.

Припять — город, где многие вещи не соответствуют тому, как они выглядят. Окружающая реальность ломает все наши представления об окружающем мире. И при словосочетании футбольное поле мозг рисует нам картинку зеленого газона, а не труднопроходимого леса.

Посещение Припяти произвело гнетущее впечатление. Это не книжка в жанре постапокалипсис и не компьютерная игра. Это живой (вернее мертвый) пример того, что город, полный жизни, может превратиться в призрак. Это причина задуматься о том, что таким безжизненным может стать любое место на земле — из-за чьей-то халатности, глупости, жадности или из-за рокового стечения обстоятельств.

Два часа на обратном пути в Киев в автобусе не было слышно громких разговоров или веселой музыки. Каждый нашел о чем подумать. И тем не менее это место цепляет, притягивает, сюда хочется вернуться.

По возвращении меня спрашивают: «Ну как? Стоит поехать? Не страшно? Сильно облучился?». Хочу ответить всем и сразу. По сильно фонящим местам туристов не водят. С нами был представитель Службы радиационной безопасности Алексей с огромным очень чувствительным дозиметром. Каждый мог к нему подойти и убедиться, что фон в норме. Так что о риске получить облучение говорить не стоит. Да и при выезде из Зоны всех два раза проверяют на наличие радиации на специальных рамках. Экстрим скорее для психики. И тут каждый должен принять для себя решение – ехать или нет. Но то, что это безумно интересно и познавательно, – это однозначно. Тур в Чернобыльскую зону отчуждения – это одно из самых ярких событий в моей жизни за последние годы.

Кирилл ВОРОНКОВ