Что одесский журналист увидел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС?

Несколько лет назад журналист «Одесской жизни» побывал в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. И сегодня, 26 апреля 2022 года, в 36-ю годовщину этой страшной трагедии, мы решили напомнить нашим читателям об этой поездке и аварии, унесшей множество жизней.
В последние годы украинцев все больше стали привлекать предложения по внутреннему туризму. Кроме «классических» поездок в Киев, Львов, Одессу и Карпаты, есть и нестандартные предложения — смесь экзотики и экстрима — туры в Чернобыльскую зону отчуждения. Предлагают одно-, двух и даже трехдневные туры. Я выбрал для себя ознакомительную поездку на один день.
Дорогами сталкера
Поездка в Зону начинается в Киеве на Южном железнодорожном вокзале. Придя за 30 минут до отправления автобуса, я был одним из первых и мог понаблюдать, как собирается группа. Состав участников разнообразен: мужчины и женщины, компании и одиночки, студенты и пенсионеры, очкарики в брючках и сандаликах, бородачи в камуфляже и я — журналист из Одессы.
Наш проводник Юрий почти 20 лет ездит в Зону. Историк по образованию, он проходил практику в городе Славутич, который вместо Припяти отстроили для работников ЧАЭС уже после аварии. Там, общаясь с чернобыльцами, Юрий заинтересовался темой. Несколько раз съездил и «затянуло». Пытался бросить и занялся другим делом, но тоска по Зоне через полгода заставила вернуться.
Только автобус тронулся, Юрий рассказал, что за 30 лет запустения строения и инфраструктура в Зоне рушатся. Потому отклонение от пути грозит опасностями не только для здоровья, но и для жизни. Странно, но в «приветственной» речи проводника — не было ни слова о радиации. Видимо, для него — человека с эмблемой радиации на груди — это вообще не вопрос для обсуждения.
Через два часа мы прибыли на пункт пропуска Дитятки. Это граница с Зоной. И действительно, складывается впечатление, что ты на границе: шлагбаум, скопление транспорта (в основном микроавтобусы и автобусы), вооруженные люди в камуфляже.
Из автобуса всем пришлось выйти. Автоматчик в камуфляже сначала проверил пустой автобус, а потом начал вызывать членов группы по списку и впускать нас в автобус по паспортам (въезд в Зону отчуждения разрешен только по паспорту, а детям до 18 лет — запрещен).
За шлагбаумом — 30-километровая зона отчуждения Чернобыльской АЭС. На эту территорию, площадью 2600 кв. километров (чуть больше такой европейской страны, как Люксембург), запрещен свободный доступ. Но если в Люксембурге проживает 570 тысяч человек, то в этой «стране» живут около 300 человек. Это так называемые самосёлы — люди, отказавшиеся от эвакуации или самовольно вернувшиеся в свои дома.
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Страна в стране
Попав в Зону, мы не почувствовали, что что-то поменялось. Не было ни огромных грибов, ни мутировавших животных и растений. Поездка напоминала типичную экскурсию.
Фотостоп у знака с эмблемой города Чернобыль – чистенький, красивый, свежеокрашенный. Пассажиры автобуса живенько побежали делать селфи. Не удержался и я (см. фото).
Через несколько минут вторая остановка – у мемориального комплекса «Звезда Полынь», посвященному трагедии. Автобус остановился у отреставрированного и красиво раскрашенного бывшего кинотеатра «Украина». Основной элемент комплекса сделанная из арматуры скульптура «Трубящий ангел», за которой начинается аллея, вдоль которой установлены указатели с названиями всех некогда населенных пунктов в Зоне отчуждения.
Первые полчаса поездки по Зоне никак не вписывались в мое о ней представление. Ровные дороги, опрятные дома, ухоженные памятники. Тем сильнее был шок от посещения детского садика в селе Копачи. Это был мгновенный перенос из нашего мира — мира тех, кто говорит, сожалеет, помнит, переживает, в мир тех, для кого эта трагедия не нечто абстрактное, а часть жизни, переломный момент. Что-то испортилось от времени само, что-то изуродовали мародеры, но общая атмосфера остановившейся жизни непередаваема. Выходя оттуда, не хочется говорить. И даже солнечный день незаметно стал пасмурным.
Еще буквально несколько километров и мы видим что-то похожее на огромный ангар. Это новый саркофаг четвертого энергоблока ЧАЭС, который закончили монтировать в конце 2016 года. Рядом главный вход и административный корпус ЧАЭС. Тут же виден железнодорожный мост через охладительный канал. В погоне за зрелищностью некоторые журналисты любят показать огромных сомов, обитающих под мостом, выросших до таких размеров якобы из-за радиации. Сомы тут, действительно, крупные (но не огромные), из-за того, что их не ловят, а только кормят: и туристы, и сотрудники станции, которые по этому мосту ходят в столовую и обратно.
Впрочем, фауна Зоны действительно разнообразна. Но отнюдь не из-за радиации, а из-за отсутствия людей — двуногих врагов зверья. Теперь тут водятся рыси, олени, косули, лоси, волки, кабаны, лисы, барсуки, выдры. А также табун лошадей Пржевальского, несколько десятков которых в виде эксперимента переселили сюда из заповедника Аскания-Нова. Лошади не только прижились, но и активно плодятся.
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Город-призрак
Покинув Чернобыль, мы прибыли в Припять — город, который специально был построен в 1970 году для сотрудников электростанции, всего в двух километрах от нее. Количество жителей на момент эвакуации в 1986 году составляло около 50 тыс. человек. При въезде в Припять — еще один КПП.
Еще немного проехав на автобусе мы вышли и, разделившись на группы, продолжили путь уже пешком — большинство дорог заросли деревьями и проехать здесь невозможно. Если бы не встречающиеся пятиэтажки, детские площадки и остатки скамеек, то можно было подумать, что гуляешь по лесу.
Вытянувшись в цепочку на узкой тропе в межквартальном проезде, мы наткнулись на живое препятствие — перед нами стоял огромный лось, недоумевая откуда взялись двуногие пришельцы в этом диком краю. Я покрутил головой — картина сюрреалистичная: справа — пятиэтажный дом, слева — ржавая детская горка, почти «съеденная» кустарником, сзади — двадцать моих коллег-туристов, а впереди — огромный лось, смотрящий на нас удивленными глазами. Лениво отвернувшись, зверь ушел по каким-то своим делам, а мы продолжили путь, уже понимая, что это далеко не городская прогулка.
Мне удалось зайти в несколько квартир: во многих мебель, какие-то вещи, посуда — видно, что собирались наспех. Потом время и мародеры приступили к уничтожению оставшегося. В мультфильме Маугли тоже был город, поглощенный джунглями. Но тот город был древний, а в «джунглях» Припяти еще относительно недавно ездили машины, смеялись дети и гуляли влюбленные парочки… Был город-сад — стал город-лес.
Выйдя из жилых кварталов, мы отправились в центр. Перешагнув через бетонное основание забора (это все, что он него осталось) мы попали в большое пространство с деревьями. Городской парк, догадался я! Но вдалеке за деревьями была видна широкая деревянная лестница. Когда мы подошли ближе и присмотрелись, то догадались, что это — трибуны. Как на стадионе. Стоп! Это не парк, этот лес — футбольное поле, которое за 30 лет заросло деревьями и кустарником.
Припять — город, где многие вещи не соответствуют тому, как они выглядят. Окружающая реальность ломает все наши представления об окружающем мире. И при словосочетании футбольное поле мозг рисует нам картинку зеленого газона, а не труднопроходимого леса.
Посещение Припяти произвело гнетущее впечатление. Это не книжка в жанре постапокалипсис и не компьютерная игра. Это живой (вернее мертвый) пример того, что город, полный жизни, может превратиться в призрак. Это причина задуматься о том, что таким безжизненным может стать любое место на земле — из-за чьей-то халатности, глупости, жадности или из-за рокового стечения обстоятельств.
Два часа на обратном пути в Киев в автобусе не было слышно громких разговоров или веселой музыки. Каждый нашел о чем подумать. И тем не менее это место цепляет, притягивает, сюда хочется вернуться.
По возвращении меня спрашивают: «Ну как? Стоит поехать? Не страшно? Сильно облучился?». Хочу ответить всем и сразу. По сильно фонящим местам туристов не водят. С нами был представитель Службы радиационной безопасности Алексей с огромным очень чувствительным дозиметром. Каждый мог к нему подойти и убедиться, что фон в норме. Так что о риске получить облучение говорить не стоит. Да и при выезде из Зоны всех два раза проверяют на наличие радиации на специальных рамках. Экстрим скорее для психики. И тут каждый должен принять для себя решение – ехать или нет. Но то, что это безумно интересно и познавательно, – это однозначно. Тур в Чернобыльскую зону отчуждения – это одно из самых ярких событий в моей жизни за последние годы.
Кирилл ВОРОНКОВ
День добрый, хотел давно поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, а тут наткнулся на Вашу статью., стало еще интереснее, был бы Вам благодарен если бы скинули контакты организаторов экскурсий, на этот адрес 10vlll@ukr.net спасибо заранее
Роман, здравствуйте. Отправил вам контакты на почту.
октябрь-декабрь 1986г. Припять. Красивейший европейский город. Еще не убитый и не разграбленный. Громаднейшие яблоки, петух с курами на деревьях. Во время моей смены: водрузили на трубе флаг, провели третью очистку крыши блока станции и сожгли 1,5 тыс. биороботов — вечная память ребятам, поставили первое укрытие блока, провели дезактивацию территории зоны площадью равной площади Земли. Гражданские атомщики еще не представляли масштабы катастрофы результатов эксперимента, военные считали, что был третий ядренный взрыв на территории Украины, только с радиоактивным заражением местности. Под новый год смену передали ГО страны.