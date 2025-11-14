Ключевые моменты:

15 ноября в Черноморске объявлен Днем траура по жертвам утренней дроновой атаки.

Удар дрона пришелся по территории местного рынка, погибли две женщины, пострадали 11 человек, включая ребенка.

В городе приспустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Городская комиссия объявила чрезвычайную ситуацию военного характера.

Городской голова напомнил, что вследствие сегодняшней утренней атаки ударными дронами в Черноморске был поражен объект гражданской инфраструктуры и частные дома.

«В связи с трагедией, которая случилась из-за дроновой атаки и привела к гибели людей объявить 15 ноября Днем траура на территории Черноморской городской территориальной громады Одесского района Одесской области», – сказано в тексте соответствующего распоряжения городского головы.

В этот день на административных зданиях, коммунальных учреждениях громады, жилых домах и специально отведенных для этого местах будут приспущены государственные флаги.

Развлекательные мероприятия и спортивные соревнования в этот день на территории Черноморской громады отменены.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром пятницы, 14 ноября, враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске. Удар пришелся прямо по легковому автомобилю, из багажника которого продавали картошку. В этот момент возле машины находились покупатели.

По уточненной информации Одесской ОВА, в результате взрыва после падения дрона погибли две женщины, пострадали 11 человек. Люди получили осколочные ранения и травмы от взрывной волны. Шесть человек госпитализированы. Среди пострадавших есть ребенок – девочка 1 года и 7 месяцев, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате взрыва повреждено много объектов гражданской инфраструктуры. Взрыв уничтожил два авто, повредил здания и выбил окна в ближайшем колледже.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черноморске чрезвычайную ситуацию военного характера.

