Ключевые моменты

По Украине было выпущено около 430 дронов и 18 ракет.

В Киеве зафиксированы попадания дронов и обломков в жилые дома, погибли 4 человека.

Пострадали 26 человек, среди них двое детей; девятерых госпитализировали.

В Черкасской области ПВО сбила 30 дронов, однако повреждения получили десятки домов и инфраструктура.

На фронте за сутки произошло 172 боевых столкновения.

Последствия ночной атаки 14 ноября

По словам президента Владимира Зеленского, ночная атака была крайне подлой и нацеленной на максимальные разрушения. По Украине было выпущено около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

С поздней ночи экстренные службы работают на местах российских ударов. Только в Киеве разрушены десятки многоэтажных домов, а осколки ракеты «Искандер» повредили посольство Азербайджана. Главный удар пришёлся на столицу, но атаки также зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях. По предварительной информации, утром россияне применили ракету «Циркон» по Сумской области.

Уже известно о десятках раненых, среди которых есть дети и беременная женщина. К сожалению, в Киеве погибли четыре человека.

Удары пришлись и по Черкасской области. По словам главы ОГА Игоря Табурца, силы ПВО сбили 30 российских дронов. Пострадавших нет, однако в Черкасском районе повреждены не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна, повреждены крыши, линия электропередачи и газовая труба низкого давления.

На Одесчине дроны повредили объекты инфраструктуры и энергетики.

Бои и потери врага

На фронте за минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ. Противник нанес 42 авиаудара, сбросив 93 управляемые авиабомбы, осуществил 4 714 обстрелов, включая 97 из РСЗО, и применил 6 059 дронов-камикадзе. Авиаудары пришлись по районам Маломихайловки, Маяка и Киричково в Днепропетровской области, а также по Косовцево, Тернуватому, Затишью, Железнодорожному и Новоданиловке Запорожской области.

Силы обороны Украины в ответ поразили четыре района сосредоточения российских войск и техники, а также один важный объект противника.

По данным Генштаба, потери российских сил за сутки составили 1 040 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, 442 БПЛА оперативно-тактического уровня и 95 единиц автомобильной техники.