Ключевые моменты:

РФ выпустила по Украине 3 баллистические ракеты и 60 ударных дронов, из которых 38 удалось сбить. Были повреждения в 12 населённых пунктах.

В Донецкой области продолжается наступление оккупантов — враг стягивает силы под Покровск, но несет огромные потери: до 70% всех своих потерь — именно на этом направлении.

За сутки ВСУ отбили 168 атак и уничтожили почти 900 захватчиков, а также технику, дроны и артиллерию врага.

Враг атаковал дронами и ракетами: ситуация на 20 октября

В ночь на 20 октября Россия снова нанесла массированный удар по Украине: использовала 3 баллистические ракеты типа «Искандер-М/KN-23» и 60 ударных дронов, в основном «шахеды». Часть средств воздушного нападения атаковали Одесчину: В Одесской области прозвучали взрывы – враг атаковал «шахедами» и баллистикой, есть «прилеты» и пожары

По данным Воздушных сил Украины, удалось сбить или подавить 38 БПЛА. Однако часть ракет и дронов всё же попала в цель — зафиксированы разрушения в 12 локациях.

Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, этой ночью враг снова атаковал логистическую инфраструктуру Украины — под ударом железная дорога и портовые объекты.

В Черниговской области поражена тяговая подстанция УЗ. Уже ночью железнодорожные энергетики приступили к устранению разрушений, однако враг направил БПЛА на место восстановительных работ. Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место — пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы.

В Одесской области враг также атаковал портовую инфраструктуру – повреждены отдельные объекты и помещения. Пожары оперативно локализованы. Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов не принимают поезда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности.

Бои за Покровск: враг несет потери

На фронте продолжается ожесточённое противостояние. В Донецкой области оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ малыми группами, особенно под Покровском. По словам генерала армии Николая Маломужа, враг использует тактику «ползучего наступления», стараясь обойти позиции украинских сил и закрепиться. Но каждая такая попытка заканчивается уничтожением российских солдат.

«Мы уничтожаем до тысячи оккупантов в сутки. Именно на Донетчину приходится до 70% всех потерь врага», — отметил Маломуж.

По направлению к Покровску сосредоточено свыше 100 тысяч российских военных. Противник применяет тяжёлую технику, артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы и современные системы вооружения. Однако украинская армия держит оборону и даже проводит контратаки, в том числе на Добропольском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 168 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных удара, 74 авиаудара и более 4 800 обстрелов, включая почти 100 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано использование более 5 400 дронов-камикадзе.

Украинские Силы обороны в ответ поразили несколько скоплений живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и артиллерию врага. Потери РФ за сутки составили: