Ключевые моменты:
- РФ выпустила по Украине 3 баллистические ракеты и 60 ударных дронов, из которых 38 удалось сбить. Были повреждения в 12 населённых пунктах.
- В Донецкой области продолжается наступление оккупантов — враг стягивает силы под Покровск, но несет огромные потери: до 70% всех своих потерь — именно на этом направлении.
- За сутки ВСУ отбили 168 атак и уничтожили почти 900 захватчиков, а также технику, дроны и артиллерию врага.
Враг атаковал дронами и ракетами: ситуация на 20 октября
В ночь на 20 октября Россия снова нанесла массированный удар по Украине: использовала 3 баллистические ракеты типа «Искандер-М/KN-23» и 60 ударных дронов, в основном «шахеды». Часть средств воздушного нападения атаковали Одесчину: В Одесской области прозвучали взрывы – враг атаковал «шахедами» и баллистикой, есть «прилеты» и пожары
По данным Воздушных сил Украины, удалось сбить или подавить 38 БПЛА. Однако часть ракет и дронов всё же попала в цель — зафиксированы разрушения в 12 локациях.
Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, этой ночью враг снова атаковал логистическую инфраструктуру Украины — под ударом железная дорога и портовые объекты.
В Черниговской области поражена тяговая подстанция УЗ. Уже ночью железнодорожные энергетики приступили к устранению разрушений, однако враг направил БПЛА на место восстановительных работ. Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место — пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы.
В Одесской области враг также атаковал портовую инфраструктуру – повреждены отдельные объекты и помещения. Пожары оперативно локализованы. Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов не принимают поезда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности.
Бои за Покровск: враг несет потери
На фронте продолжается ожесточённое противостояние. В Донецкой области оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ малыми группами, особенно под Покровском. По словам генерала армии Николая Маломужа, враг использует тактику «ползучего наступления», стараясь обойти позиции украинских сил и закрепиться. Но каждая такая попытка заканчивается уничтожением российских солдат.
«Мы уничтожаем до тысячи оккупантов в сутки. Именно на Донетчину приходится до 70% всех потерь врага», — отметил Маломуж.
По направлению к Покровску сосредоточено свыше 100 тысяч российских военных. Противник применяет тяжёлую технику, артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы и современные системы вооружения. Однако украинская армия держит оборону и даже проводит контратаки, в том числе на Добропольском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 168 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных удара, 74 авиаудара и более 4 800 обстрелов, включая почти 100 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано использование более 5 400 дронов-камикадзе.
Украинские Силы обороны в ответ поразили несколько скоплений живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и артиллерию врага. Потери РФ за сутки составили:
- 890 человек личного состава,
- 2 танка,
- 45 артиллерийских систем,
- 398 дронов,
- 94 единицы автотехники,
- 1 система ПВО.