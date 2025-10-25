Ключевые моменты:

Ночью россияне массированно атаковали баллистикой Киев и ударными дронами – Днепропетровскую область. Есть погибшие и раненые.

Силы ПВО этой ночью успешно ликвидировали более воздушных целей врага.

Ситуация в Покровске близка к критической.

За сутки враг лишился еще 910 боевых единиц, а также понес потери в боевой технике.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Около 03:50 25 октября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара, после чего в столице прозвучала серия мощных взрывов.

В результате атаки в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. Также есть погибший и раненые, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, по состоянию на утро сегодняшнего дня стало известно о 8 раненых. В результате атаки фиксировались пожары на нескольких локациях в левобережной части города.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе выбиты окна в жилом доме, на месте работали спасатели и скорая помощь.

По данным главы КГВА, в результате атаки пострадал детсад в Днепровском районе столицы, а в ГСЧС сообщили о прилетах в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Впоследствии Ткаченко проинформировал, что из-за российской атаки в Киеве погиб один человек, а число раненых выросло до 10-ти.

Местные паблики пишут, что в настоящее время на месте ночного прилета в Киеве бушует масштабный пожар.

Россия атаковала Днепропетровщину: двое погибших и семеро раненых

Помимо этого страна-агрессор провела массированную атаку Днепропетровщины, в результате которой погибли два человека и еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Синельниковский район

Враг нанес удары ракетами и беспилотниками (БпЛА) по территории Петропавловской, Маломихайловской и Покровской громад. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро пострадали.

Возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственное сооружение, магазин и автомобиль.

Среди погибших из-за повторного удара по Синельниковщине, в частности, есть спасатель. Еще один получил ранения, уточнили в ГСЧС.

Павлоградский район

Враг атаковал ударными дронами Вербковскую громаду – повреждены объекты инфраструктуры.

Никопольский район

Российская армия ударила по Никополю беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов горели гараж и легковой автомобиль. По уточненным данным, из-за вчерашнего вечернего артобстрела в городе повреждены еще два частных дома и газопровод.

Спасатели ликвидировали возгорание, на местах работают экстренные службы.

Ночью силы ПВО сбили над Украиной более полусотни воздушных целей

По информации Воздушных сил, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской и Курской областей, а также 62 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел – РФ, Гвардейское – временно оккупированная территория АР Крым. Около 40 из них – «шахеды».

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 отражавшие воздушное нападение зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили четыре баллистических ракеты и 50 «шахедов» и БпЛА других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом сбить пять баллистических ракет и 12 ударных дронов, к сожалению, не удалось – зафиксированы «прилеты» на 1-ти локациях, а также падение сбитых (обломков) в четырех местах.

Новости с фронта: ситуация в Покровске более чем критическая

Как сообщает в своей официальной сводке Генштаб ВСУ, на сегодняшний день украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

По уточненной информации, в пятницу, 24 октября, противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, враг произвел 4534 обстрела, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Харьков Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Нечаевка, Андреевка, Братское, Покровское Днепропетровской области; Садовое Херсонской области; Змиенково Одесской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

В то же время ситуация в одной из самых горячих точек – городе Покровске – сейчас более чем критическая.

Как пишет «Украинская правда», ссылаясь на слова офицеров двух бригад, сейчас в городе находится не менее 250 оккупантов – они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях.

Логистика в городе находится под полным контролем дронов, украинские военные идут к позиции пешком по 10-15 км.

«Покровск падает слишком быстро, мы такого не ожидали. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно», – говорят военные.

В Мирнограде ситуация тоже обостряется, и, если Покровск падет, гарнизон Мирнограда окажется без выхода.

Коротко о потерях врага за сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили:

четыре танка;

одну боевую бронированную машину;

15 артиллерийских систем;

359 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

80 единиц автомобильной техники оккупантов.