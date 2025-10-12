Ключевые моменты:

Вражеская массированная атака дронов оставила без света Донетчину и Киевскую область, также пострадал Чернигов;

ВСУ освободили село Малые Щербаки на Запорожском направлении;

На фронте зафиксировано 203 боевых столкновения; противник несет ощутимые потери в живой силе и технике.

Союзники усиливают поддержку Украины: США предоставляют разведданные, Дания может передать БМП, Британия запускает производство дронов-перехватчиков.

Массированная атака дронов: тысячи семей без света, раненые в Чернигове

Сегодня утром Донетчина осталась без света: враг нанес прицельный удар по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил председатель ОВА.

Также враг намеревался в очередной раз оставить без света столицу – в Киеве была тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников (БпЛА).

После атаки РФ в Бориспольском районе Киевской области частично обесточены три населенных пункта. По данным ОВА, без света на данный момент остаются 9 607 семей.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также сегодня оккупанты атаковали беспилотниками Чернигов. На данный момент известно о пяти пострадавших, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Враг снова атакует город БпЛА. Зафиксировано два взрыва. В результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован», – уточнил он.

Как сообщает Минэнерго, минувшей ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Пострадали объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

По данным Воздушных сил, в ночь на 12 октября противник атаковал территорию Украины 118 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.

По состоянию на утро воскресенья, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дрона-имитатора разных типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.

ВСУ освободили село на Запорожском направлении

По информации ресурса DeepState, российская армия продвинулась вблизи Песчаного на Харьковщине, Торского в Донецкой области и Малиновки на Запорожье.

В то же время Силы обороны Украины освободили село Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с 33-м отдельным штурмовым полком подняли в населенном пункте украинский флаг.

Фронтовая сводка: Враг штурмует, но теряет людей и технику

Согласно официальной сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновения.

В субботу, 11 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, враг совершил 4476 обстрелов, из них 133 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Приморское Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

Наиболее «горячими» направлениями фронта остаются Покровское (где за сутки отбито 58 наступательных действий агрессора), Александровское (36 отбитых атак противника), Константиновское (где враг совершил 21 атаку) и Лиманское (где враг атаковал 14 раз).

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили танк, десять артиллерийских систем, 244 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

Помощь от партнеров: разведка, БМП и совместное производство дронов

США помогают Украине атаковать российские НПЗ

США помогают Украине уже несколько месяцев наносить дальнобойные удары по энергообъектам и НПЗ РФ

Как говорится в материале издания Financial Times, Вашингтон делится с Киевом разведданными, а также помогает в планировании операций, например, в определении маршрутов, высоты, времени и тактике полета украинских БпЛА.

«Вашингтон участвует во всех этапах планирования таких операций. При этом Украина самостоятельно выбирает цели, а США предоставляют разведданные об их уязвимости», – пишет издание.

В августе и сентябре Украина резко усилила удары по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам. По данным Energy Aspects, по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ были повреждены за эти месяцы.

Дания может передать Украине дополнительные БМП

Копенгаген отказался от модернизации существующего парка БМП CV9035DK и решил закупить новые боевые машины версии CV9035IIIC.

В результате 44 БМП, не подлежащие модернизации, теоретически могут быть переданы Украине.

Украина и Британия запускают совместное производство дронов-перехватчиков

Об этом сообщает Минобороны Британии.

«Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата русских дронов»,

– отметил министр обороны Люк Поллард.

Вас заинтересует: Жители Одессы «поздравили» Путина с днем рождения: опрос среди прохожих (видео).