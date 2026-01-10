Ключевые моменты:

ВРП 8 января уволила Илью Лонского из Приморского райсуда Одессы за существенный дисциплинарный проступок.

Обвинение: попытка взятки (2 тыс. долл. от военного).

Рассмотрение дела остановлено из-за мобилизации Лонского в ВСУ.

Судью Приморского суда Одессы уволили за коррупцию

Высший совет правосудия (ВРП) 8 января принял решение освободить Илью Лонского от должности судьи Приморского районного суда Одессы. По данным следствия, Лонского обвиняют в попытке передать взятку другому судье за ​​выгодное решение по административному делу и в присвоении части суммы. Речь идет о 2 тысячах долларов от военнослужащего. К слову, подозрение объявили еще в августе 2023 года. Помимо этого, посредником выступил адвокат. Ему и Лонскому инкриминируют ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 190 УКУ – до 8 лет заключения с конфискацией.

Инициировала увольнение Первая Дисциплинарная палата ВРП, которая применила строжайшее взыскание. Совет поддержал рекомендацию по п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины, окончательно прекращающей полномочия Лонского.

Однако дело по обвинению судьи временно прекратят рассматривать, ведь Илья Лонский мобилизовался в ряды ВСУ.

