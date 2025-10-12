Ключевые моменты:

В парке им. Тараса Шевченко прошёл благотворительный забег памяти Демьяна Ганула;

В мероприятии приняли участие друзья, родственники, побратимы и ветераны, а также молодёжь из общественных организаций;

Собрано 80 тысяч гривен на ремонт двух пикапов для подразделений на передовой.

– Демьян был другом и помощником нашей общественной организации, – рассказывает Майя Цоколенко, член ГО «Делаем вам нервы». – Он всегда был среди первых, был настоящим товарищем. Теперь нашей миссией является почтение его памяти, закрепление этого имени в истории свободной украинской Одессы. Его убили за правду, за то, чтобы наш родной город оставался украинским, чтобы никакие российские нарративы не переписывали события последних лет по-своему.

Мероприятие началось с исполнения гимна украинского воина, гимна Украины и минуты молчания. Здесь собрались друзья и родственники Демьяна Ганула, его побратимы, которые на несколько дней приехали с фронта на ротацию, ветераны.

– Мы устроили этот забег вместе с ГО «Делаем вам нервы» и сообществом Odesa running, – говорит вдова Демьяна Ганула Жанна Вознюк. – Присоединилось много молодежи, и это очень приятно. Демьян бы гордился ими. Это мероприятие – почтение памяти героя.

Благотворительный забег также имел целью сбор средств на ремонт автомобилей для подразделений на передовой. Донаты в сумме 80 тысяч гривен пойдут на восстановление двух пикапов, один из которых когда-то был приобретен самим Демьяном и передан побратимам.

Также активисты обратились в Городской совет с требованием установить памятную табличку на месте убийства Демьяна Ганула.

Фото авторки