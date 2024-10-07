Новости Одессы и Одесской области

Как одесситы поздравили путина с днем рождения: опрос на улицах города (видео)

Как одесситы поздравили путина с днем рождения: опрос на улицах города (видео)

Сегодня день рождения путина — руководителя россии. В 2022 году он отдал приказ вторгнуться в Украину и начать кровавую войну, которая продолжается до сих пор. «Одесская Жизнь» провела на улицах Одессы опрос, чего желают украинцы этому тирану.

Российский узурпатор путин, согласно официальной информации, родился 7 ноября 1952 года. Сегодня ему исполнилось 72 года. «Одесская Жизнь» опросила прохожих на улицах города, чтобы узнать, что украинцы хотят пожелать человеку, по вине которого погибли десятки тысяч наших соотечественников, города стираются в пыль, поля усеяны смертоносными минами.

В 2014 году путин организовал вторжение в Украину. Тогда оккупирован Крымский полуостров и отдельные территории Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года по его же инициативе началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию нашей страны. На этот раз целью было полностью захватить украинскую территорию. Но украинский народ, вооруженные силы Украины не дали его планам осуществиться.

Но кровавая война продолжается до сих пор, забирая все новые и новые жизни защитников и мирных  жителей Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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