Ключевые моменты:

В ночь на 5 октября Украина пережила очередную массированную атаку: враг запустил более 50 ракет и 500 дронов, под удар попали как объекты инфраструктуры, так и жилые дома;

Погибли пять человек, около десяти получили ранения;

ВСУ поразили позиции противника, уничтожив военную технику и сотни солдат.

Массированный удар по Украине – погибли люди, повреждены жилые дома

В ночь на воскресенье, 5 октября 2025 года, страна-агрессор Россия совершила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники, а также «Калибры», «Кинжалы» и ракеты с бортов стратегической авиации. Основной целью являлись объекты энергетической инфраструктуры, но под удары попали и жилые дома. Самые мощные взрывы прогремели на западе страны.

Запорожье

Враг нанес по городу более 10 ударов дронами и управляемыми авиабомбами. В результате комбинированного удара горели жилые дома, производственные помещения и автомобили.

Есть попадания в жилые дома, сильные разрушения. По данным ОВА, в результате российской атаки повреждены восемь многоэтажек, а также восемь частных и нежилых зданий.

Известно об одном погибшем и девяти пострадавших.

В результате ночной атаки более 73 тысяч абонентов остались без света и более 290 – без газоснабжения.

Как сообщили в ОВА, вражеский удар повредил газопроводы. Кроме того, газ отключили в многоэтажке, которая сильнее других пострадала от атаки.

Львов и область

В результате ночной атаки во Львове пострадали ряд объектов, в частности, жилые дома. Взрывной волной выбило окна в одной из городских школ. Также повреждены коммерческие помещения.

Сообщалось, что горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет.

На местах работают профильные службы.

В селе Лапаевка Львовской области пострадали несколько домов. Сообщается о четырех погибших и четырех раненых.

По словам мэра Львова Андрея Садового, 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую. Его состояние тяжелое. Еще одна женщина 60 лет находится в состоянии средней тяжести, у нее диагностировали ушиб головы.

По информации Львовской областной прокуратуры, в Лапаевке погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девочка.

Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим предоставлена помощь на месте.

Чернигов

Этой ночью город атаковали вражеские дроны, на местах прилетов бушевали пожары.

В Черниговской области россияне в очередной раз атаковали объекты инфраструктуры. Спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Ивано-Франковская область

Под атакой РФ оказалась критическая инфраструктура – сообщалось о возможном ударе по Бурштынской ТЭС. Также в одной из громад поврежден жилой дом.

На местах ударов работают спасатели.

Винницкая область

В Винницкой области из-за массированной атаки есть попадание по промышленному гражданскому объекту, сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

По состоянию на сейчас данных о пострадавших нет. На месте работают профильные службы.

Под ударом российских дронов также была и Одесса – город атаковали ударные дроны. Была слышна работа ПВО, а местные паблики сообщали о прилетах. Однако официальная информация о последствиях этой атаки на момент написания данной сводки не поступала.

По предварительным данным, всего в результате ночной массированной атаки погибли пять человек, еще около десяти ранены.

«Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой – более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, шахедами и в том числе кинжалами. Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области находились под ударом.

Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужна большая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», – прокомментировал президент Владимир Зеленский.

ВСУ отбили почти две сотни атак и поразили десятки целей противника

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений. Противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 4373 обстрела, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Степное, Красная Криница Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.