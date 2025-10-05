Игра в математику: почему мужчины становятся педагогами

Учитель математики и информатики Александр Дубинин в детстве мечтал стать пилотом. Но по состоянию здоровья мечта так и осталась мечтой. Далее пригодились хорошие знания математики и уважение к профессии учителя — он поступил на физико-математический факультет Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Чтобы улучшить уровень знаний по математике, педагог считает необходимым изменить подход к преподаванию предмета. По его мнению, изучать математику можно в группе не более чем из 10–12 детей. Только так можно учесть и уровень знаний каждого ребёнка, и скорость усвоения нового материала. Учитель успевал бы пообщаться с каждым, каждого проконтролировать. В большом классе индивидуальный подход к ученикам — проблематичен.

– Заинтересовать математикой можно в 5–6-х классах, если давать практические задания, – говорит Александр. – Например, школьники определяли площадь и периметр площадки возле школы. Их это дело увлекло, и они хорошо усвоили материал даже без вывода формул. В старших классах аналогично мы изучали теорему синусов и косинусов, определяя длину лестницы, которую нужно подставить, чтобы добраться до окна.

Александр Дубинин уже проверил свой подход: он делил класс на группы, ставил задачи и добавлял элемент соревнования. Дети определяли, какая команда справилась быстрее и лучше.

Что касается мужчин в школе – по мнению Александра, женщин-учителей дети воспринимают легче и быстрее, а мужчину-учителя иногда могут даже побаиваться. Поэтому требуется некоторое время, чтобы ребёнок привык к учителю, доверился ему и чувствовал себя комфортно.

Вызов самому себе: профессия учителя для мужчин?

Преподаватель информатики Артём Романча попал в лицей совсем недавно. До этого он вёл кружок для ветеранов и детей ветеранов в коммунальном учреждении «Ветеран ХАБ». Обучал пилотированию дронов, программированию, а также работе с паяльником и другим инструментом.

Его умение интересно работать с людьми, терпеливо всё объяснять заметили, поэтому предложили преподавать в лицее. Тем более образование позволяло: Артём окончил факультет прикладной математики ОНУ имени Мечникова.

– Это был такой вызов себе, – говорит Артём. – Я люблю испытывать себя, поэтому было интересно поработать в совершенно другой сфере. Здесь я, опираясь на свой опыт обучения в школе и университете, делаю акцент на практических навыках, которые пригодятся ученикам в любой профессии и в повседневной жизни. Речь идёт о работе на компьютере, знании офисных программ.

Говоря о низком уровне знаний по математике, Артём подчёркивает, что это не только наша проблема — это мировая тенденция. Чтобы увлечь математикой, нужно показывать, как она применяется на практике — например, в робототехнике. Поэтому в лицейском кабинете одесские ученики могут увидеть робота-собаку, разные манипуляторы и даже дроны. Создавая эти механизмы, учитель объясняет, зачем нужны математические знания.

Что касается гендерного баланса, Артём считает: если страна хочет достичь его, то и в школе к нему нужно стремиться. Поэтому привлекать к преподаванию мужчин очень важно. Особенно в старшей школе, где отношение к учителю-мужчине уважительное и заинтересованное.

Важность мужского примера в школе: является ли физкультура второстепенным предметом?

Через месяц исполнится 10 лет, как Евгений Павленко работает учителем физкультуры. Говорит, что профессию выбрал, потому что всегда занимался спортом, особенно футболом. Поэтому, окончив факультет физического воспитания и спорта Херсонского государственного университета, стал преподавателем физкультуры.

Педагога смущает не всегда правильное отношение родителей к его урокам. К сожалению, физкультура до сих пор многими воспринимается как второстепенный предмет, хотя именно от неё во многом зависит здоровье ребёнка.

– Спортсменами моим воспитанникам становиться не обязательно, – говорит Евгений. – Но с учётом того, сколько времени современные школьники проводят за гаджетами и как мало двигаются, физкультура очень нужна. На мой взгляд, пять уроков в неделю было бы оптимально. И ещё — чтобы родители хотя бы трижды в неделю водили ребёнка в спортивную секцию или организовывали подвижные игры, прогулки, походы на свежем воздухе. Только так можно сбалансировать многочасовое сидение ученика на уроках и за гаджетами.

Что касается численного преобладания женщин-учителей в школах — Евгений Павленко не видит в этом проблемы. Главное, как человек работает и как к нему относятся дети.

Педагоги и бронь от мобилизации: из школы уходить не собираются

Ни один из моих собеседников, работая в лицее, не является «уклонистом» от мобилизации. Поэтому выбранная профессия для них не случайна. Они — учителя по призванию, творческие, умные, интеллигентные. Именно у таких дети могут учиться и брать пример. Наверное, это самое главное для современной школы, которой так нужны яркие личности.

Итак, с Днём учителя, настоящие педагоги!

Анонсное фото иллюстративное. Источник: Vistacreate