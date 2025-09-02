Ключевые моменты:

Путин заявил, что Москва «долго терпела», но теперь якобы ответит на украинские атаки по энергетической инфраструктуре.

На самом деле Россия системно обстреливает энергетику Украины с осени 2022 года, пытаясь оставить граждан без тепла и света.

Украинские удары по нефтегазовым объектам и военным заводам РФ имеют иную цель – лишить агрессора ресурсов для финансирования войны.

Кремль пытается оправдать энергетический террор

Во время переговоров в Пекине с премьером Словакии Робертом Фицо российский лидер вновь использовал любимый пропагандистский прием – перекручивание фактов. Он заявил, что удары по украинской энергетике якобы являются «ответом».

Однако, напомним, именно Россия с октября 2022 года системно атакует украинские ТЭС, ГЭС и подстанции, пытаясь погрузить страну в холод и темноту.

Такие угрозы Путина свидетельствуют об эффективности украинских ударов по российским объектам переработки нефти и нефтетранспортировки.

При этом украинские удары направлены на другие цели – ограничение возможностей РФ финансировать войну. Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях, газовых хранилищах и военных заводах, которые обеспечивают российскую армию ресурсами. Именно энергетический сектор является одним из главных источников поступлений в бюджет РФ.

И слова Путина о том, что «терпели», не соответствуют действительности. Обстрелы объектов энергетики на Одесчине не прекращаются с первого года войны. Так, в конце прошлой недели в результате атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру некоторое время оставался без света город-спутник Одессы Черноморск.

Читайте также: