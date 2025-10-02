Ключевые моменты:
- В ночь на 2 октября 2025 Одессу атакуют ударные дроны-камикадзе;
- Слышна работа ПВО, количество «шахедов» уже значительно сократилось;
- В части города пропал свет.
Сигнал воздушной тревоги те одесситы, кто еще не спит, могли услышать сразу же после двух часов ночи. Сообщалось о скоплении в акватории Черного моря группы «шахедов».
Вскоре ударные беспилотники начали заходить на город с разных сторон. Началась работа наших сил противовоздушной обороны.
В настоящее время под угрозой как поселок Котовского (где, как пишут Телеграм-каналы, уже пропал свет), так и Таирова, а также Приморский район.
При этом благодаря работе ПВО количество «мопедов» уже значительно сократилось, однако тревога продолжается. Не покидайте укрытий!
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
Напомним, в ночь на воскресенье, 28 сентября, россияне атаковали ударными дронами Одесскую область. В результате пострадала гражданская инфраструктура, в частности, «военные» объект – винзавод в Белгороде-Днестровском.