Ключевые моменты:

В ночь на 2 октября 2025 Одессу атакуют ударные дроны-камикадзе;

Слышна работа ПВО, количество «шахедов» уже значительно сократилось;

В части города пропал свет.

Сигнал воздушной тревоги те одесситы, кто еще не спит, могли услышать сразу же после двух часов ночи. Сообщалось о скоплении в акватории Черного моря группы «шахедов».

Вскоре ударные беспилотники начали заходить на город с разных сторон. Началась работа наших сил противовоздушной обороны.

В настоящее время под угрозой как поселок Котовского (где, как пишут Телеграм-каналы, уже пропал свет), так и Таирова, а также Приморский район.

При этом благодаря работе ПВО количество «мопедов» уже значительно сократилось, однако тревога продолжается. Не покидайте укрытий!

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 сентября, россияне атаковали ударными дронами Одесскую область. В результате пострадала гражданская инфраструктура, в частности, «военные» объект – винзавод в Белгороде-Днестровском.