Ключевые моменты:

В правой части дома уже завершены аварийные работы и модернизация системы отопления — туда вернулись жильцы.

Левая часть подъезда, где квартиры были полностью разрушены, демонтирована, и готовится к реконструкции по новому проекту.

В уцелевших помещениях планируют создать маневренный жилой фонд, а ремонт будет завершён при поддержке благотворительных организаций.

Восстановление дома после трагедии: что уже сделано

На улице Князя Владимира Великого, 134 в Одессе продолжаются масштабные восстановительные работы после трагедии, которая потрясла весь город. Мэр Геннадий Труханов лично проверил, как проходит реконструкция здания.

В прошлом году здесь провели неотложные противоаварийные и стабилизационные работы. Это позволило сохранить целостность правой части дома, отремонтировать места общего пользования и полностью обновить систему отопления. Благодаря этому жильцы уцелевших квартир смогли вернуться домой.

Что происходит с пострадавшими квартирами

Что касается левой части здания — разрушенные квартиры были демонтированы. Их бывшие жильцы получили жилищные сертификаты и воспользовались программой «Восстановление». Сейчас в рамках нового проекта реконструкции здесь усиливают фундамент, заливают монолитную плиту и будут восстанавливать наружные стены в соответствии с современными строительными нормами.

Интересный факт: в левой части дома сохранились уцелевшие помещения. Их решено объединить и использовать как маневренное жилье на случай ЧП. По словам мэра, этот ремонт поддерживают благотворительные фонды, которые уже закупили двери и пеноблоки для внутренних работ.

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. Один их них прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов. Тогда погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Фото — пресс-служба Одесского горсовета