Ключевые моменты:

Российские удары по энергетике: атаковала энергетические объекты в Днепропетровской и Запорожской областях, повлекшие массовые отключения.

Европа сокращает военный контингент из-за мирных переговоров.

Утраты РФ.

РФ ударила по Днепропетровской и Запорожской областям

7 января вечером российские оккупанты нанесли удар по ключевым объектам энергетики Украины, что привело к массовому обесточиванию Днепропетровской и Запорожской областей. Критические объекты работают на резервных источниках, а ремонтные команды ожидают улучшения безопасности для устранения повреждений.

Ситуация в Днепропетровской области: поврежден ключевой энергетический объект, питающий большинство районов, в результате чего были введены аварийные отключения. Власти советуют запасаться водой, предупредили о возможных сбоях в мобильной связи.

Больницы Днепра переведены на генераторы с запасами воды, водоотвод поддерживается альтернативами, а трамваи и троллейбусы будут заменены автобусами с расширенным графиком. Ремонт тепла и воды продолжается в усиленном режиме с учетом рисков.

Запорожская область запустила 120 пунктов обогрева, восстановивших напряжение на приоритетных объектах, а котельни работают стабильно с переподключением на сеть.

Мобильная связь в аварийном режиме: станции на батареях до 8 часов, операторы разворачивают генераторы, просят экономить трафик. Водоснабжение обеспечивает альтернативные источники.

Европа пересматривает планы военной миссии в Украине

Европейские государства корректируют планы потенциального военного контингента в Украине через переговоры о мире, существенно сокращая его численность и изменяя структуру миссии.

В общей сложности Великобритания и Франция обсуждают отправку до 15 тысяч военных в Украину после заключения мирного соглашения. Это гораздо меньше, чем предыдущие идеи коалиции желающих.

Добавим, что в Лондоне ранее рассматривали отправку до 10 тысяч британцев в общую группу из 64 тысяч человек, но реалии армии делают это невозможным. Британия сможет предоставить менее 7,5 тысячи солдат — это уже серьезная нагрузка для регулярной армии в 71 тысячу подготовленных бойцов.

Франция, как и Великобритания, открыто говорит о готовности отправить своих солдат в Украину. Ожидается, что они разместятся на западе страны, дальше от фронта, дополняя общий контингент.

Германия планирует разместить силы рядом в Польше или Румынии, чтобы помогать с безопасностью без прямого вхождения в Украину. Формат и размер миссии будут зависеть от результатов мирных переговоров.

Потери врага

Российская армия потеряла 1400 личных составов, одну реактивную систему залпового огня и 17 артиллерийских систем за предыдущие сутки.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. общие боевые потери РФ достигли примерно 1 млн 215 тыс. 900 военных (+1400 в сутки). Посреди техники: танков – 11 521 (+6), ББМ – 23 874 (+9), артиллерии – 35 874 (+17), РСЗО – 1 596 (+1).

