Ключевые моменты:

Житель села Шевченко Килийской громады Измаильского района на Одесчине Иван Мишелов, погиб 28 сентября 2025 года, защищая Украину на Донбассе;

Измаильская РГА выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.

О тяжелой и безвозвратной потере сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Сообщается, что Иван Александрович Мишелов, 1979 года рождения погиб в Донецкой области 28 сентября 2025 года.

«Иван был одним из тех, кто ценой своей жизни отстаивал наше право на мир, свободу и мирное небо над головой. Нет слов, чтобы передать всю глубину боли, которую принесла эта весть. Утрата Героя – это рана, которая никогда не заживет», – говорится в сообщении.

Измаильская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.

О дате времени прощания с Героем пока не сообщается.

Напомним, ранее Указом президента Украины бывший директор школы и учитель физкультуры из Одесской области Виктор Немазенко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).