Ключевые моменты:
- Житель села Шевченко Килийской громады Измаильского района на Одесчине Иван Мишелов, погиб 28 сентября 2025 года, защищая Украину на Донбассе;
- Измаильская РГА выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
О тяжелой и безвозвратной потере сообщили в Измаильской районной государственной администрации.
Сообщается, что Иван Александрович Мишелов, 1979 года рождения погиб в Донецкой области 28 сентября 2025 года.
«Иван был одним из тех, кто ценой своей жизни отстаивал наше право на мир, свободу и мирное небо над головой. Нет слов, чтобы передать всю глубину боли, которую принесла эта весть. Утрата Героя – это рана, которая никогда не заживет», – говорится в сообщении.
Измаильская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
О дате времени прощания с Героем пока не сообщается.
Напомним, ранее Указом президента Украины бывший директор школы и учитель физкультуры из Одесской области Виктор Немазенко награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).