Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть раненые

В ночь на субботу, 13 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Никопольщины и Синельниковщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, по Никопольщине агрессор попал FPV-дронами и артиллерией. Атаковал райцентр и Марганецкую громаду.

По уточненным данным, из-за вечернего обстрела Никополя повреждены религиозное учреждение, три многоквартирных дома, линия электропередач.

По Синельниковщине русская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую громады. Ранены двое мужчин. Загорелись комбайн, админздание и частный дом.

Защитники украинского неба сбили над областью сбили три БпЛА

Ночью россия атаковала Украину 164 дронами и баллистической ракетой

По официальным данным Воздушных сил, в ночь на 13 сентября 2025 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: этой ночью противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено семь ударных БПЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов.

В течение прошедшего дня, 12 сентября, уничтожены три ударных БпЛА типа «Shahed», один разведывательный и пять ударных БпЛА противника.

Кроме того, враг нанес авиаудар по Херсонской области с применением КАБов.

«Труба – это русское слово»

По информации ресурса DeepState, российские оккупанты продвинулись в северной части городской застройки Купянска на Харьковщине.

При этом россияне распространяют в соцсетях видео о том, как вражеские штурмовые группы передвигались 4 километра в Купянск по газовой трубе.

«Видимо, скоро на болотах торжественно откроется еще один новый «памятник» у храма», – иронизируют журналисты УНИАН.

В то же время ВСУ освободили от оккупантов село Филия на Днепропетровщине. Успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей провел батальон «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

В целом, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили:

4 танка;

одну боевую бронированную машину ББМ;

39 артсистем;

1 реактивную систему залпового огня;

109 единиц автотехники и цистерн с горюче-смазочными материалами.

Беспилотники СБУ поразили два танкера «теневого флота» РФ

Появились новые данные о последствиях недавней атаки беспилотников СБУ на российский порт Приморск, пишет Reuters.

По данным информагентства, во время вчерашней спецоперации СБУ в порту Приморск повреждены сразу два танкера – Kusto и Cai Yun. Эти суда принадлежат к «теневому флоту» России и ходят под флагом Сейшельских островов.

После удара беспилотников СБУ самый крупный российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу.

Также поражена насосная станция, масштаб ее повреждений устанавливается.

Эксперты отмечают: товарооборот Приморска составляет 100 млн долларов ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.

Учения «Запад-2025»: аналитики указали на важный нюанс

В американском Институте изучения войны (ISW) указали на важный нюанс в связи с учениями «Запад-2025» и объяснили, что стоит за заявлениями России и Беларуси.

Напомним, с 12 сентября стартовали первые за время полномасштабной русско-украинской войны совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025». И, по данным аналитиков ISW, в этих учениях задействовано гораздо меньше личного состава, чем это было в 2021 году.

В ходе учений российские и белорусские войска должны отработать «сделки по противовоздушной и наземной обороне» и «очистку территории от вражеских войск и проведение контрнаступательных операций».

Евросоюз продлил действующие санкции против России еще на полгода

Ограничительные меры, которые будут действовать до 15 марта 2026 года, включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию, замораживание активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень.

Санкции являются ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Они касаются более чем 2 500 физических и юридических лиц, включая руководство РФ, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, компаний военного, космического, химического и энергетического секторов.

Отметим, что ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.