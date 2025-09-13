Ключевые моменты:
- РФ обстреляла Днепропетровскую область FPV-дронами, артиллерией и КАБами, есть раненые;
- Украина ликвидировала 137 из 164 вражеских дронов и одну баллистическую ракету;
- ВСУ освободили село Филия на Днепропетровщине;
- Потери РФ за сутки: 950 военных, техника и артсистемы;
- Беспилотники СБУ повредили два танкера в порту Приморск, парализовав экспорт нефтепродуктов;
- Учения «Запад-2025» проходят с меньшими масштабами, чем в 2021 году;
- ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2026 года.
Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть раненые
В ночь на субботу, 13 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Никопольщины и Синельниковщины Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, по Никопольщине агрессор попал FPV-дронами и артиллерией. Атаковал райцентр и Марганецкую громаду.
По уточненным данным, из-за вечернего обстрела Никополя повреждены религиозное учреждение, три многоквартирных дома, линия электропередач.
По Синельниковщине русская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую громады. Ранены двое мужчин. Загорелись комбайн, админздание и частный дом.
Защитники украинского неба сбили над областью сбили три БпЛА
Ночью россия атаковала Украину 164 дронами и баллистической ракетой
По официальным данным Воздушных сил, в ночь на 13 сентября 2025 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: этой ночью противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено семь ударных БПЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов.
В течение прошедшего дня, 12 сентября, уничтожены три ударных БпЛА типа «Shahed», один разведывательный и пять ударных БпЛА противника.
Кроме того, враг нанес авиаудар по Херсонской области с применением КАБов.
«Труба – это русское слово»
По информации ресурса DeepState, российские оккупанты продвинулись в северной части городской застройки Купянска на Харьковщине.
При этом россияне распространяют в соцсетях видео о том, как вражеские штурмовые группы передвигались 4 километра в Купянск по газовой трубе.
«Видимо, скоро на болотах торжественно откроется еще один новый «памятник» у храма», – иронизируют журналисты УНИАН.
В то же время ВСУ освободили от оккупантов село Филия на Днепропетровщине. Успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей провел батальон «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала».
В целом, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка;
- одну боевую бронированную машину ББМ;
- 39 артсистем;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 109 единиц автотехники и цистерн с горюче-смазочными материалами.
Беспилотники СБУ поразили два танкера «теневого флота» РФ
Появились новые данные о последствиях недавней атаки беспилотников СБУ на российский порт Приморск, пишет Reuters.
По данным информагентства, во время вчерашней спецоперации СБУ в порту Приморск повреждены сразу два танкера – Kusto и Cai Yun. Эти суда принадлежат к «теневому флоту» России и ходят под флагом Сейшельских островов.
После удара беспилотников СБУ самый крупный российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу.
Также поражена насосная станция, масштаб ее повреждений устанавливается.
Эксперты отмечают: товарооборот Приморска составляет 100 млн долларов ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.
Учения «Запад-2025»: аналитики указали на важный нюанс
В американском Институте изучения войны (ISW) указали на важный нюанс в связи с учениями «Запад-2025» и объяснили, что стоит за заявлениями России и Беларуси.
Напомним, с 12 сентября стартовали первые за время полномасштабной русско-украинской войны совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025». И, по данным аналитиков ISW, в этих учениях задействовано гораздо меньше личного состава, чем это было в 2021 году.
В ходе учений российские и белорусские войска должны отработать «сделки по противовоздушной и наземной обороне» и «очистку территории от вражеских войск и проведение контрнаступательных операций».
Евросоюз продлил действующие санкции против России еще на полгода
Ограничительные меры, которые будут действовать до 15 марта 2026 года, включают запрет на въезд в ЕС или транзит через его территорию, замораживание активов, запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень.
Санкции являются ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Они касаются более чем 2 500 физических и юридических лиц, включая руководство РФ, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, компаний военного, космического, химического и энергетического секторов.
Отметим, что ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.