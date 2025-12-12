Ключевые моменты:

Поздним вечером и ночью 13 декабря Одессу и пригород массированно атаковали «шахеды».

Воздушную тревогу объявляли несколько раз.

Прозвучала серия зрывов, есть информация о «прилетах» и пожарах.

Под удар попали портовая инфраструктура и энергобъекты в Одесском районе.

В 00:40 прозвучала новая тревога – на этот раз из-за ракетной опасности.

Не исключено, что россияне решили либо по-своему «отпраздновать» День Сухопутных войск ВСУ, либо в свойственной им манере «отыгрались» за Купянск.

Как бы то ни было, но после баллистической атаки днем, уже вечером в сторону Одесчины были выпущены несколько партий ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Одессе и области объявлялась не единожды. «Шахеды» заходили по разным направлениям – сначала на Черноморск, Совиньон и центр Одессы (район порта), Поскот и Красноселку, а позже – как на Доброслав и Березовку с территории Николаевской области, так и на Тузлы и Татарбунары.

Прозвучала серия взрывов. Предварительно, есть как сбития, так и «прилеты», на месте одного из них разгорелся пожар.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, под ударом снова была портовая инфраструктура, а во время второй волны атаки – энергообъект в Одесском районе.

Но и это еще не все: в 0:40 в Одессе и области снова прозвучала сирена – на этот раз тревогу дали из-за ракетной опасности: есть информация о выводе россиянами в море ракетоносителя и пуске не менее 8 «Калибров» с района Новороссийска. Ракеты могут появиться в нашем воздушном пространстве ближе к 01:00.

Официальная информация о последствиях вечерней и ночной атак пока не поступала.