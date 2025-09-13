Ключевые моменты:
- До войны День города Рени отмечали парадами, шоу и масштабными концертами;
- Самые яркие события: парад колясок, выступления байкеров, концерт Zdob si Zdub;
- С 2022 года праздник проходит в формате благотворительных ярмарок для ВСУ.
История праздника началась в советские времена, когда в сентябре проводили фестивали цветов. В городской парк школьники и трудовые коллективы приносили композиции, демонстрируя полет фантазии.
С обретением Независимости Украины этот праздник был переформатирован в День города.
Ежегодно отдел культуры и горсовет старались придумать что-то оригинальное. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты празднования Дня города на Дунае.
2017 год
Мэр Игорь Плехов оставил детям в парке банки с красками и собственный белый автомобиль – делайте, что хотите. Дети разрисовали машину мэра.
2018 год
На площади прошел парад детских колясок. Молодые семьи превратили транспортные средства малышей в корабли, самолеты, цветы и т.д. Соответственно, капитанами, пилотами и Дюймовочками были младенцы.
2019 год
Выступление байкеров, дрифтеров и стант-райдеров (спортсменов, выполняющих трюки на мотоциклах) на центральной площади: адреналин зашкаливал и у спортсменов, и у зрителей.
2020 год
Конкурс-шоу красоты и талантов «Мисс Бессарабия»:
2021 год
Самый масштабный в истории города концерт, собравший полную площадь зрителей – в программе выступила популярная группа из Кишинева Zdob si Zdub.
С начала полномасштабной войны формат Дня города только один – ярмарки с целью сбора средств для помощи ВСУ.