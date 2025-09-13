Ключевые моменты:

До войны День города Рени отмечали парадами, шоу и масштабными концертами;

Самые яркие события: парад колясок, выступления байкеров, концерт Zdob si Zdub;

С 2022 года праздник проходит в формате благотворительных ярмарок для ВСУ.

История праздника началась в советские времена, когда в сентябре проводили фестивали цветов. В городской парк школьники и трудовые коллективы приносили композиции, демонстрируя полет фантазии.

С обретением Независимости Украины этот праздник был переформатирован в День города.

Ежегодно отдел культуры и горсовет старались придумать что-то оригинальное. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты празднования Дня города на Дунае.

2017 год

Мэр Игорь Плехов оставил детям в парке банки с красками и собственный белый автомобиль – делайте, что хотите. Дети разрисовали машину мэра.

2018 год

На площади прошел парад детских колясок. Молодые семьи превратили транспортные средства малышей в корабли, самолеты, цветы и т.д. Соответственно, капитанами, пилотами и Дюймовочками были младенцы.

2019 год

Выступление байкеров, дрифтеров и стант-райдеров (спортсменов, выполняющих трюки на мотоциклах) на центральной площади: адреналин зашкаливал и у спортсменов, и у зрителей.

2020 год

Конкурс-шоу красоты и талантов «Мисс Бессарабия»:

2021 год

Самый масштабный в истории города концерт, собравший полную площадь зрителей – в программе выступила популярная группа из Кишинева Zdob si Zdub.

С начала полномасштабной войны формат Дня города только один – ярмарки с целью сбора средств для помощи ВСУ.