Ключевые моменты:

38 новых мобильных укрытий разместят в портах Одесчины и Николаевщины;

Их установят до конца 2025 года.

Новые укрытия разместят в портах Большой Одессы, Дуная и Николаевщины, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас в портах уже действуют стационарные и мобильные защитные сооружения, однако из-за большой площади объектов и короткого времени подлета ракет этого количества недостаточно.

Недавно в Одесском порту при поддержке Благотворительного фонда «Украинская фундация» уже установили 10 модульных укрытий рядом с рабочими постами, чтобы сотрудники могли быстро получить защиту.

В АМПУ подчеркивают, что безопасность работников — это основа бесперебойной работы портовой инфраструктуры.

