Ключевые моменты:

Наталья Воронова покинула сцену во время войны и начала плести герданы с национальной символикой;

Ее изделия заказывали в Украине и за рубежом, они имели успех на фестивалях в Молдове, Румынии и Болгарии;

Перед Днем города Рени Наталья дала персональный концерт и получила титул «Голос Рени».

Война: вместо голоса – слезы

Наталья обнаружила у себя необыкновенный голос только в девятом классе. До этого в детстве она перепробовала почти все кружки, при этом брала с собой сестру.

Родители не возражали против окончательного выбора дочери – она поступила в училище культуры.

Позже в родном городе Наталья Воронова стала руководителем детского вокального коллектива «Калинка», солисткой народного вокального ансамбля «Форте».

Когда началась полномасштабная война, Наталья ушла со сцены. Она словно «спряталась» в своем доме, где начала плести герданы – старинные украинские украшения из бисера.

Свой поступок – оставить главное дело жизни – объяснила так: во время войны многие песни переосмысливаются и воспринимаются иначе.

– Я не могу петь, потому что начинаю плакать, – говорила Наталья.

Когда враги все разрушают – я создаю прекрасное

Женщина, мать двух сыновей, заказала множество цветов и оттенков бисера. Она изучала историю происхождения герданов, узоры регионов Украины – чрезвычайно разнообразные. В гуцульском гердане были все краски рыжей осенней листвы в Карпатах, а украшения из Подолья будто наполнены голубым небом. Бисероплетение стало релаксом.

– Было такое понимание: когда враги все разрушают, я создаю прекрасное, – говорила Наталья.

Она работала и днем, и ночью. Когда не было электричества, включала фонарик.

Едва успевала выполнять многочисленные заказы: во время войны вырос спрос на герданы с национальной символикой – калина, васильки, подсолнухи. Такими украшениями на одежде женщины подчеркивали причастность к великому роду, его истории, культуре и красоте.

Наталья создала страницу в Инстаграм – именно так ее изделия заказывали женщины не только в Украине, но и из-за рубежа.

Герданы, созданные мастерицей из города Рени, также «путешествовали» на фестивали в Молдову, Румынию, Болгарию – и имели большой успех.

– Гердан можно надеть на блузку или свитер – и ты словно в вышиванке, – говорит мастерица.

Возвращение на сцену: не могла отказать подругам

– Когда Наталья покинула сцену, для меня это была личная трагедия, – рассказывает руководитель областного центра национальных культур в городе Рени Марина Мунтян. – Потому что она не только замечательная певица, работающая в эстрадном и народном жанрах, ещё и джаз поет, а еще и наша коллега – талантливый педагог, работавший с детьми.

Друзья и подруги с пониманием отнеслись к выбору Натальи, но ее не хватало. Однажды готовили концерт ко Дню Конституции Украины и попросили Наталью исполнить патриотическую песню. Считали, что только она может силой своего духа поднять зал.

– А я не могла отказать подругам, – признается певица. – Так постепенно и вернулась на сцену. В репертуаре нашего ансамбля «Форте» – серьезные песни, именно к ним я и вернулась.

Отец в шоке: «Дочка – бомба!»

И вот перед Днем города Рени состоялся персональный концерт Натальи Вороновой. Она не только сама возродилась, но и поставила цель наполнить позитивом и оптимизмом своих зрителей. Среди которых впервые в своей жизни, представьте себе, был отец певицы Сергей Воронов. Глава семьи был в шоке.

– Это просто бомба! – говорил он о своей дочери после концерта. – Когда Наталья приходит к нам, в родительский дом, когда проходят небольшие семейные праздники или просто посиделки, наша дочь всегда поёт. Но такого масштабного концерта с участием такого количества ее коллег я не ожидал.

В конце концерта руководитель ОЦНК в Рени Марина Мунтян наградила коллегу титулом «Голос Рени», что было поддержано аплодисментами зала.