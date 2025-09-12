Ключевые моменты:

Россияне утром атаковали ракетами и дронами Сумщину — трое погибших;

На Запорожском направлении погиб украинский летчик Александр Боровик;

Российские войска продвинулись в направлении Константиновки;

На фронте за сутки произошло 195 боев, враг нанес 82 авиаудара;

Армия РФ за последние сутки потеряла 40 артсистем и еще 890 военных;

Налет дронов в РФ — атакованы важные объекты.

3 погибших в результате утренней атаки по Сумщине

Утром 12 сентября российские войска оударили беспилотниками по промышленной зоне на окраине Сум. В результатеатаки возник пожар, были повреждены транспортные средства и нежилые здания.

Позже под завалами было обнаружено тело погибшего охранника, который находился на рабочем месте во время атаки.

Также утром россияне атаковали тремя ракетами поселок в Бытицком старостате Сумской громады. Погибли два человека. Ранены по меньшей мере 5 человек.

По данным прокуратуры Сумщины, жертвами массированного ракетно-дронового удара по Сумской громаде утром 12 сентября стали три человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены или уничтожены более 10 домовладений.

Всего, в ночь на 12 сентября враг атаковал 40 ударными БПЛА. Как сообщили в Воздушных силах, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских беспилотника. На 3 локациях зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА.

На фронте погиб пилот самолета Су-27 Александр Боровик

11 сентября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на Су-27 погиб летчик 39 бригады тактической авиации Александр Боровик. Обстоятельства выясняются. Об этом сообщили в 39 бригаде тактической авиации.

Известно, что погибшему было 30 лет. В Генштабе пока ситуацию не комментируют.

О ситуации на фронте

В Донецкой области, на Покровском направлении, российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Об этом в своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Здесь ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 сентября, которые свидетельствуют о том, что российские войска продвигались в полях к северу от Белой Горы, что на юго-востоке от Константиновки. Есть визуальные подтверждения и тому, что россияне продвигались и на запад вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка в восточной части Нелиповки, а также к посадке к северу от Яблоновки, к юго-западу от Константиновки.

По данным Генштаба, за последние сутки на фронте произошло 195 боевых столкновений. Российские войска нанесли 82 авиаудара, сбросив 147 управляемых бомб, провели почти 5 тысяч обстрелов, из них 111 — из РСЗО, и задействовали почти 6 тысяч дронов-камикадзе.

В ответ украинские Силы обороны поразили шесть скоплений живой силы и техники врага, пункт управления БПЛА, тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских установок. Потери противника за сутки составили около 890 человек.

Кроме того, уничтожены: танк, две ББМ, 40 артсистем, две РСЗО, 273 БПЛА оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники.

В РФ дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт «Приморск»

РосСМИ 12 сентября сообщают об одной из самых массовых атак на РФ с начала полномасштабной войны. Мощные удары пришлись по нефтебазе «Лукойл» в Смоленске, а также по складу БПЛА на оккупированной Луганщине. Взрывы также раздавались вблизи Москвы и в Ростовской области.

Сообщается, что над Ленинградской областью сбили более 30 дронов, системы ПВО сработали над одним районом Санкт-Петербурга и еще пятью районами Ленинградской области. В петербургском аэропорту Пулково из-за атаки ввели план «Ковер», отменили 15 рейсов и 27 задержали.

В порту «Приморск» в результате атаки загорелись танкер и насосная станция. Открытое горение на судне и объекте было ликвидировано, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших также нет, сообщили местные власти.

Отметим, порт «Приморск» является крупнейшим нефтеналивным портом Финского залива и конечной точкой системы нефтепроводов.

О массированной атаке беспилотников заявил и губернатор Смоленской области Анохин. По его словам, было «успешно уничтожено и подалено 42 беспилотника», а на местах падения обломков «работают оперативные службы».

Украинские OSINT-каналы сообщают об атаке на нефтебазу Кардимово, которая находится в 20 километрах от Смоленска.