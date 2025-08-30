По данным Национальной полиции, сегодня около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова.

«В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», – сообщают правоохранители, не называя имени убитого.

В то же время источники в правоохранительных органах проинформировали, что был убит Андрей Парубий.

«Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством», – добавили в полиции.

Информацию о смерти Парубия подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Предварительно, убийцей экс-спикера Рады был курьер Glovo, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Новость дополняется…