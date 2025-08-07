Ключевые моменты:

С сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны использовать видеозапись при проверке документов и вручении повесток. В случае нарушения — дисциплинарная ответственность.

Это — ответ Минобороны на многочисленные обвинения в адрес военных в превышении полномочий во время оповещений на улицах, среди которых есть достаточно серьёзные: избиения и незаконные задержания.

Инициатива стала реакцией на общественный резонанс из-за насилия и противоправных действий работников ТЦК. Омбудсмен подчёркивает: даже во время войны ограничение свободы возможно только по решению уполномоченных органов.

Минобороны вводит обязательную видеозапись для ТЦК и СП

Новость о внедрении бодикамер обнародовал 7 августа 2025 года Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своих соцсетях.

С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны будут носить бодикамеры и вести видеозапись при проверке документов или вручении повесток.

— Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность действий оповестительных групп ТЦК, а также защитить права обеих сторон, — пояснил министр.

По словам Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, и продолжается закупка оставшихся камер. В случае игнорирования правил — предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Реакция на злоупотребления и жалобы

Решение принято после многочисленных жалоб граждан на действия отдельных сотрудников ТЦК, которые, по свидетельствам, превышали полномочия — задерживали людей без решения суда, применяли силу, а иногда даже избивали. Видео таких случаев активно распространялись в соцсетях.

Позиция омбудсмена

За несколько дней до заявления Минобороны Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что даже во время военного положения сотрудники ТЦК и СП обязаны действовать в рамках закона.

— Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительное доставление или удержание возможно только по решению уполномоченных органов, — отметил Лубинец.

Он также подчеркнул, что граждане, в свою очередь, должны соблюдать действующее законодательство.

Читайте также: