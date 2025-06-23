Ключевые моменты

В декабре 2024 года одессит избил военного на блокпосту.

Пострадавший военный получил травмы головы и колена.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УК Украины.

Назначено 5 лет заключения, заменено на 2 года условно.

Инцидент произошел в декабре 2024 года на временном блокпосту на улице Пастера. Один из водителей попытался скрыться от проверки и сбил военного. Обвиняемый, проезжая мимо, вмешался в ситуацию — повалил военного на землю и несколько раз ударил, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Согласно приговору суда, мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

за причинение легких повреждений — наказание два года,

за препятствование законной деятельности военнослужащих — пять лет.

На суде мужчина признал вину, раскаялся и пообещал оказать материальную помощь ВСУ. Его освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Одесской области разгорелся скандал с мобилизацией священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В Одесской епархии УПЦ обвинили областной ТЦК в незаконном задержании священнослужителя, в то время как военкомат настаивает, что батюшка не имел права на отсрочку и признан годным к службе.

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