Ключевые моменты
- В декабре 2024 года одессит избил военного на блокпосту.
- Пострадавший военный получил травмы головы и колена.
- Суд признал мужчину виновным по двум статьям УК Украины.
- Назначено 5 лет заключения, заменено на 2 года условно.
Инцидент произошел в декабре 2024 года на временном блокпосту на улице Пастера. Один из водителей попытался скрыться от проверки и сбил военного. Обвиняемый, проезжая мимо, вмешался в ситуацию — повалил военного на землю и несколько раз ударил, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Согласно приговору суда, мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- за причинение легких повреждений — наказание два года,
- за препятствование законной деятельности военнослужащих — пять лет.
На суде мужчина признал вину, раскаялся и пообещал оказать материальную помощь ВСУ. Его освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года.
Напомним, в Одесской области разгорелся скандал с мобилизацией священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В Одесской епархии УПЦ обвинили областной ТЦК в незаконном задержании священнослужителя, в то время как военкомат настаивает, что батюшка не имел права на отсрочку и признан годным к службе.
Читайте также:
- Мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК в Одессе
- Сотрудник одесского ТЦК «забыл» задекларировать квартиры и землю
- Глава одесского ТЦК назначен заместителем Кипера