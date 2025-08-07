Ключевые моменты

Движение судов по дунайскому каналу устья «Быстрое» возобновлено;

Канал между рекой Дунай и Черным морем был закрыт после подрыва земснаряда 23 июля;

В результате погибли трое сотрудников Администрации морских портов Украины (АМПУ).

После противоминного обследования утверждён безопасный маршрут для движения судов.

Как сообщают в Администрации морских портов Украины, движение по морскому каналу устья «Быстрое» в Подходном канале между Дунаем и Черным морем возобновлено с 6 августа.

Напомним, вечером 23 июля в Одесской области произошел взрыв на судне-земснаряде на Дунае. В результате инцидента погибли трое работников государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Перед возобновлением движения специалисты ВМС и профильных служб провели противоминное обследование, проверили техническое состояние канала и утвердили безопасный маршрут.

Отмечается, что судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток.

