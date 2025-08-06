Ключевые моменты:

Инспектору и сообщнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Следствие утверждает: сумма за «отсрочку» составляла $12-16 тысяч, клиентов было не менее десяти

Схема незаконных «отсрочек» действовала с апреля

Схема, по информации ГБР, действовала с апреля 2025 года: тогда правоохранители разоблачили сотрудника Министерства обороны и двух его сообщников, которые за деньги предлагали снять с воинского учета. По предварительным данным, инспектор Приморского военкомата согласился помогать организатору, который лично координировал все этапы, имел связи в системе и изготавливал поддельные документы для потенциальных клиентов.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом (по предварительному сговору группой лиц, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении военного инспектора от службы. Следователи также пытаются установить всех, кто воспользовался «услугами» — сейчас известно как минимум о десяти таких лицах.

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