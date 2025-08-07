Ключевые моменты
- В контактном зоопарке «Маки-Паки» в одесском ТРЦ «City Center» разгорелся скандал вокруг енота по имени Люцифер;
- У животного заметили облезлую шерсть и повреждённую лапу;
- Под зоопарком прошла акция протеста зоозащитников;
- Енота и условия его содержания проверила специально созданная комиссия;
- Признаков жестокого обращения не выявлено — животное активно, питается нормально, вольер соответствует нормативам;
- Енот останется под наблюдением, чтобы исключить возможные нарушения в будущем.
Уже несколько дней подряд сообщения о печальном еноте будоражат соцсети. Волонтеры отмечают, что обитатель зоопарка выглядит обессиленным и почти не двигается и не видит естественного света.
Одна из зоозащитных организаций готова забрать животное на лечение, однако зоопарк пока не дает согласия.
В субботу, 2 августа, одесситы собрались на акцию под контактным зоопарком и требовали закрыть зверинец, а иенота отдать на лечение. Горожане выкрикивали лозунги: «Свободу еноту!» и «Нет контактным зоопаркам!».
На жалобы и тревожные сообщения об условиях содержания енота-полоскуна в контактном зоопарке ТРЦ отреагировали в Государственной экологической инспекции Украины.
Была создана комиссия с участием экологов, ветеринаров, представителей городской администрации и специалистов Одесского зоопарка. По результатам двух обследований выяснили:
- Еноту 9 лет — это больше, чем средняя продолжительность жизни в дикой природе.
- Животное здорово, активное, без внешних повреждений, с хорошим аппетитом.
- Питается разнообразно, имеет постоянный доступ к воде.
- Вольер площадью 8,1 м² и высотой 2,5 м соответствует нормативам.
Также были взяты образцы крови для анализа.
Вывод комиссии: признаков жестокого обращения не выявлено — енот ведет привычный, активный образ жизни.
Однако животное останется под наблюдением, чтобы исключить возможные нарушения в будущем.
Ранее в Одесском зоопарке случился неприятный инцидент: сбежавший из своей клетки небольшой африканский кот сервал, оказался в одном вольере со львами.
