Ключевые моменты

В контактном зоопарке «Маки-Паки» в одесском ТРЦ «City Center» разгорелся скандал вокруг енота по имени Люцифер;

У животного заметили облезлую шерсть и повреждённую лапу;

Под зоопарком прошла акция протеста зоозащитников;

Енота и условия его содержания проверила специально созданная комиссия;

Признаков жестокого обращения не выявлено — животное активно, питается нормально, вольер соответствует нормативам;

Енот останется под наблюдением, чтобы исключить возможные нарушения в будущем.

Уже несколько дней подряд сообщения о печальном еноте будоражат соцсети. Волонтеры отмечают, что обитатель зоопарка выглядит обессиленным и почти не двигается и не видит естественного света.

Одна из зоозащитных организаций готова забрать животное на лечение, однако зоопарк пока не дает согласия.

В субботу, 2 августа, одесситы собрались на акцию под контактным зоопарком и требовали закрыть зверинец, а иенота отдать на лечение. Горожане выкрикивали лозунги: «Свободу еноту!» и «Нет контактным зоопаркам!».

На жалобы и тревожные сообщения об условиях содержания енота-полоскуна в контактном зоопарке ТРЦ отреагировали в Государственной экологической инспекции Украины.

Была создана комиссия с участием экологов, ветеринаров, представителей городской администрации и специалистов Одесского зоопарка. По результатам двух обследований выяснили:

Еноту 9 лет — это больше, чем средняя продолжительность жизни в дикой природе.

Животное здорово, активное, без внешних повреждений, с хорошим аппетитом.

Питается разнообразно, имеет постоянный доступ к воде.

Вольер площадью 8,1 м² и высотой 2,5 м соответствует нормативам.

Также были взяты образцы крови для анализа.

Вывод комиссии: признаков жестокого обращения не выявлено — енот ведет привычный, активный образ жизни.

Однако животное останется под наблюдением, чтобы исключить возможные нарушения в будущем.

Ранее в Одесском зоопарке случился неприятный инцидент: сбежавший из своей клетки небольшой африканский кот сервал, оказался в одном вольере со львами.

