«Бусификация» по-одесски

Ключевые моменты:

  • В Одессе сотрудники ТЦК жестко задержали мужчину, по информации из соцсетей – врача из Харькова;
  • Очевидцы заявляют об избиении: у пострадавшего сломаны ребра и пробито легкое. Он находится в реанимации;
  • По словам свидетелей, помощь мужчине пытались не оказывать до вмешательства врача на ВЛК;
  • Родственников, как утверждается, просили «не выносить сор из избы» и обещали компенсацию;
  • Одесский ТЦК сообщил о начале служебной проверки и пообещал содействовать расследованию и призвал не распространять неподтвержденные версии событий.

Как в Одессе «мобилизовали» врача из Харькова

Вечером субботы, 19 июля, ряд одесских Телеграм-каналов опубликовали видео с кадрами жестокого задержания сотрудниками ТЦК некоего Валентина – по неофициальной информации, врача из Харькова, у которого, как сообщается, накануне был первый рабочий день в Одессе.

Мобилизация в Одессе, комментарии

«Вчера примерно в 08:50 я проснулась от душераздирающих криков. Подбежала к окну – и стала свидетелем ужасной сцены: сотрудники ТЦК силой, с избиением, затаскивали к бусу молодого человека по имени Валентин.

Валентин кричал, умолял его не трогать, говорил, что у него есть ребенок. На видео ясно видно, как ему ударили дверью буса по голове с максимальной жестокостью», – цитирует один из местных Телеграм-каналов очевидицу неприятного инцидента.

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Женщина рассказала, что в результате мужчине сломали четыре ребра и пробили легкое. Сейчас он после операции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Валентин, врач из Харькова
Валентин, врач из Харькова. «Вместо того, чтобы спасать жизни – он сам теперь борется за свою». Фото из соцсетей

«После избиения сотрудники ТЦК увезли Валентина на ВЛК, отказываясь оказывать медицинскую помощь. Только благодаря врачу на комиссии, который настоял, что ему нужна немедленная госпитализация, его доставили в больницу.

После этого представители ТЦК начали уговаривать родственников не разглашать информацию, обещали «все решить» и компенсировать финансово. То есть – пытались замять дело», – добавила свидетельница «бусификации».

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«Начата служебная проверка»: что говорят в одесском ТЦК

Сегодня, 20 июля на странице Одесского областного ТЦК и СП появился комментарий по поводу инцидента с мобилизацией врача из Харькова.

«Сообщаем, что по этому факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в пределах действующего законодательства», – сказано в сообщении ведомства.

В ТЦК также заявили о готовности «оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования».

«Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут обезобразить восприятие ситуации и повредить процессу расследования.

Отмечаем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением долгом военного учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами.

Призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина пыталась взорвать областной ТЦК возле Куликова Поля.

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