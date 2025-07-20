Ключевые моменты:

В Одессе сотрудники ТЦК жестко задержали мужчину, по информации из соцсетей – врача из Харькова;

Очевидцы заявляют об избиении: у пострадавшего сломаны ребра и пробито легкое. Он находится в реанимации;

По словам свидетелей, помощь мужчине пытались не оказывать до вмешательства врача на ВЛК;

Родственников, как утверждается, просили «не выносить сор из избы» и обещали компенсацию;

Одесский ТЦК сообщил о начале служебной проверки и пообещал содействовать расследованию и призвал не распространять неподтвержденные версии событий.

Как в Одессе «мобилизовали» врача из Харькова

Вечером субботы, 19 июля, ряд одесских Телеграм-каналов опубликовали видео с кадрами жестокого задержания сотрудниками ТЦК некоего Валентина – по неофициальной информации, врача из Харькова, у которого, как сообщается, накануне был первый рабочий день в Одессе.

«Вчера примерно в 08:50 я проснулась от душераздирающих криков. Подбежала к окну – и стала свидетелем ужасной сцены: сотрудники ТЦК силой, с избиением, затаскивали к бусу молодого человека по имени Валентин.

Валентин кричал, умолял его не трогать, говорил, что у него есть ребенок. На видео ясно видно, как ему ударили дверью буса по голове с максимальной жестокостью», – цитирует один из местных Телеграм-каналов очевидицу неприятного инцидента.

Женщина рассказала, что в результате мужчине сломали четыре ребра и пробили легкое. Сейчас он после операции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«После избиения сотрудники ТЦК увезли Валентина на ВЛК, отказываясь оказывать медицинскую помощь. Только благодаря врачу на комиссии, который настоял, что ему нужна немедленная госпитализация, его доставили в больницу.

После этого представители ТЦК начали уговаривать родственников не разглашать информацию, обещали «все решить» и компенсировать финансово. То есть – пытались замять дело», – добавила свидетельница «бусификации».

«Начата служебная проверка»: что говорят в одесском ТЦК

Сегодня, 20 июля на странице Одесского областного ТЦК и СП появился комментарий по поводу инцидента с мобилизацией врача из Харькова.

«Сообщаем, что по этому факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в пределах действующего законодательства», – сказано в сообщении ведомства.

В ТЦК также заявили о готовности «оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования».

«Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут обезобразить восприятие ситуации и повредить процессу расследования.

Отмечаем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением долгом военного учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами.

Призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина пыталась взорвать областной ТЦК возле Куликова Поля.