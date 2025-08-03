Ключевые моменты:

В Одессе 1 августа женщина устроила конфликт и напала на военнослужащего у здания ТЦК;

В ТЦК утверждают, что военнослужащий – раненый фронтовик, а действия женщины были провокацией;

В Зеленогорском (Подольский район) 2 августа пьяный водитель отказался проходить проверку, оказал сопротивление и попытался сбежать. Его задержали с применением силы.

В обоих случаях в ТЦК подчеркивают незаконность нападений и призывают не дискредитировать военных.

Конфликт возле ТЦК в Одессе

Первая конфликтная ситуация имела место 1 августа возле одного из зданий Одесского ТЦК, где, как отмечают в ведомстве, «гражданское лицо устроило конфликт с военнослужащим роты охраны». А на видео, которое распространяется в соцсетях, зафиксирована лишь финальная часть инцидента, без контекста того, что этому предшествовало.

«Сообщаем, что 1 августа гражданское лицо у входа в здание ТЦК и СП устроило провокацию и вело себя крайне агрессивно возле режимного объекта. На замечания военнослужащего роты охраны, который в это время выполнял свои служебные обязанности, гражданка отреагировала грубым ругательством и вместо того, чтобы сделать выводы и прекратить свои действия, совершила нападение. Чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, военнослужащий вернулся на территорию объекта», – говорится в сообщении.

В ТЦК также отметили, что военный, которого избила женщина, проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.

Также в пресс-службе напомнили, что объекты ТЦК и СП являются режимными и любое нарушение порядка вблизи них, а тем более физическое нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей является серьезным правонарушением, влекущем за собой юридическую ответственность.

«Призываем общество и медиа взвешенно и беспристрастно относиться к подобного рода информации, целью которой является только дискредитировать украинских военнослужащих и помешать проведению мероприятий мобилизации», – добавили в ТЦК.

Инцидент с водителем в Подольском районе

Что касается второго инцидента – с водителем в Одесской области, то, как поясняют военные, мужчина был нетрезв, а его попытка убежать завершилась применением силы.

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«2 августа 2025 в рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Подольского района общей группой оповещения РТЦК и СП и представителей Национальной полиции было остановлено транспортное средство с целью проверки военно-учетных документов. Проверкой по базе данных «Оберег» установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил военного учета. Кроме того, полицейскими с помощью технического средства (драгера) было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в официальном комментарии ТЦК.

По их данным, в ответ на законное требование правоохранителей пройти с ними для составления соответствующих административных материалов и осуществления дальнейших мобилизационных процедур, гражданин «отреагировал злостным неповиновением и оказал активное физическое сопротивление». В ответ на это силовики были вынуждены применить меры физического воздействия.

В итоге на водителя был составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения.

«Еще раз напоминаем, что препятствование законным действиям представителей Вооруженных Сил Украины и правоохранительных органов является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность по закону», – добавили в областном ТЦК.

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