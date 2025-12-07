Ключевые моменты

На Греческой площади засияла главная елка, заработала сказочная карусель и прошли яркие детские выступления, создавшие атмосферу тепла и праздника.

Зимний городок, праздничная ярмарка и сияющие фигуры святого Николая на Дерибасовской объединили горожан и подарили Одессе ощущение света и надежды.

Праздник света на Греческой площади

Сразу ожила и карусель — большая, яркая, сказочная. Её плавное движение сопровождалось смехом и восторженными возгласами детей, разлетающимися над площадью словно колокольчики.

На сцене продолжается волшебная программа. Малыши в костюмах ангелочков, снежинок и любимых сказочных героев танцуют так искренне, что взрослые невольно улыбаются. Артисты старшего возраста добавляют празднику величия и теплоты — их выступления создают ту самую атмосферу единства, когда каждый номер словно касается сердца.





Вокруг ожил большой зимний городок.

Ряды домиков с сувенирами и хендмейдом растянулись вдоль площади — выбор огромный: от елочных украшений до оригинальных изделий ручной работы, от теплых напитков до сладостей, пахнущих имбирем, шоколадом и корицей. Людей очень много, но никто не спешит — все наслаждаются моментом, фотографируются, пьют горячий глинтвейн и делятся праздничным настроением.

Особенно счастливы дети. Они танцуют перед сценой, с блестящими глазами бегают от елки к карусели, нетерпеливо тянут родителей за руки: «Еще раз покататься!». Их смех наполняет площадь теплом, которому не страшны ни мороз, ни темнота.

А всего в нескольких шагах, на главной улице города — Дерибасовской — с обеих сторон установили сияющие фигуры святого Николая в цветах украинского флага. Они светились ярко и торжественно, словно благословляя каждого прохожего и напоминая: добро, защита и свет — рядом.

Сегодня на Греческой площади состоялся праздник света и радости — искренний, теплый, объединяющий. Такой, который возвращает городу дыхание, силу и надежду. И доказывает: Одесса умеет сиять даже тогда, когда вокруг непросто.

Фото автора