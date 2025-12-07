Ключевые моменты

Участницы этногруппы «Седеф» — женщины в возрасте от 60 до 82 лет, которые через творчество и общение находят путь преодоления одиночества.

Коллектив возрождает редкие болгарские традиции и ремёсла: прядение тонкой шерстяной нити, ткачество, изготовление домотканых платьев и сохранение перламутровых украшений.

«Седеф» превратился в культурный центр Городнего: еженедельные встречи в музее стали для участниц поддержкой, терапией и способом быть полезными общине.

Женщины гастролируют на фестивалях — их выступление на Дерибасовской и болгарское хоро в Одессе стало ярким примером того, как пожилые люди вдохновляют и сохраняют наследие.

Каждая женщина — как «мини-музей»

Одиночество пожилых людей — это не абстрактная проблема Украины и других стран мира, а ежедневная реальная боль каждого отдельного человека. Более миллиарда людей — почти четверть населения планеты — борются с одиночеством, как показал опрос Gallup и Meta, проведённый два года назад в 142 странах и регионах.

Как преодолеть одиночество? Предлагаем вам опыт жителей «золотого возраста» села Городнее, которые нашли свой рецепт против скуки, делают для общества большое дело и даже иногда чувствуют себя звёздами.

Вот и в Рени — едва гости из Городнего приехали на праздник, как сразу взялись за работу. Достали веретёна, крючки, спицы и целую кучу других чудо-приборов, названия которых не то что молодёжь — даже люди среднего возраста не знают. А уж что и как ими делать — вовсе неизведанный космос.

– Мы начали собираться давно, ещё с 2006 года, – рассказывает руководительница этногруппы Анна Константинова. – Участвовали в нашем болгарском обряде «На прът», который сохранился только в нашем селе. Это пасхальное шествие по улицам: девушки и женщины в праздничных платьях. Участницам так понравилось, что решили: «А зачем ждать праздников? Давайте собираться чаще!» Первое собрание состоялось в 2017-м. Мы решили встречаться по средам и выбрали название — «Седеф», что в переводе с болгарского означает «перламутр». В нашем селе с давних времён женщины носили не только дукаты, как в других болгарских сёлах, но и перламутровые украшения. Считалось: чем больше перламутра на женщине — тем богаче семья.

Анна рассказывает, что многие женщины до сих пор имеют перламутры, доставшиеся им от бабушек и прабабушек. Кроме этих бус, есть ещё металлические браслеты и чопразы — украшения на пояс. Техники разные: чеканка, литьё, даже инкрустация. Для жителей Городнего это не просто украшения — это маленькие свидетели большой истории болгарских семей-переселенцев. Каждая женщина, которая надевает эту красоту, — настоящий мини-музей!

Совершеннолетняя прабабушка, которая ещё гастролирует

Конечно, в Городнем есть и большой музей — он работает уже более сорока лет. Именно там собираются люди старшего возраста, наполняя культурное учреждение живым теплом. Они вяжут коврики из лоскутков, чешут и прядут шерсть, а за работой делятся новостями, радостями и печалью — к сожалению, без этого сегодня никак.

В составе этногруппы — участницы от 60 до 82 лет. Например, Елена Радова недавно отметила 80-летие.

– Моему правнуку уже 18 лет, представляете? Так что я — совершеннолетняя прабабушка, – смеётся она. – Чем мне заниматься в таком возрасте? Вот и хожу в музей, чтобы вспомнить молодые годы, когда занималась рукоделием. Сейчас в селе уже никто вручную шерсть не обрабатывает — это нужно любить.

Время от времени коллектив приглашают на фестивали. Незабываемым было торжественное прохождение «Седеф» по Дерибасовской и болгарское хоро возле оперного — в Одессе был настоящий фурор!

– Конечно, пожилым людям непросто путешествовать, но у них огромное желание быть вместе, сохранять свои традиции, старые ремёсла и показывать их миру, – говорит Анна.

Как сделать «сороковку» вручную?

И ремёсла эти — действительно уникальны. Акулина Коджебаш прядёт из овечьей шерсти нить, тонкую, как фабричная «сороковка». В давние времена далеко не все могли справиться с таким ювелирным мастерством, а сейчас у госпожи Акулины просто нет равных. Но такую тоненькую нитку можно сделать только из шерсти, которую тщательно вычесали вручную.

– Именно из таких тонких ниток раньше ткали полотно для платьев, – продолжает Анна Константинова. – У всех участниц ансамбля сохранились такие платья. Моё, например, пошито в 1950 году. Я только кружево заменила — старое совсем потеряло вид.

Все платья участниц этногруппы сшиты по старинным лекалам. Крой непростой — складки, оборки, хитрые детали. Выглядит это очень женственно, утончённо.

– Раньше люди, правда, были стройнее, потому что много работали физически, – улыбается Анна. – Нам пришлось перешивать немало старых платьев. Но как бы то ни было, все наши костюмы — из старинных домотканых тканей. Участницы «Седеф» умеют обрабатывать шерсть: от мытья — до готового изделия, так, как делали это в годы их юности. Они этим живут. И именно поэтому наш коллектив — уникален.

